«Ливерпуль» – первый клуб в Европе, гарантировавший участие в Лиге чемпионов-2020/21

После поражения «Челси» в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:2) «Ливерпуль» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2020/21.

«Ливерпуль» стал первой командой в Европе, обеспечившей себе участие в следующем розыгрыше главного еврокубка.

Так как «Челси» и «Тоттенхэм» встречаются в следующем туре АПЛ, то только у одного из этих клубов останется теоретический шанс догнать лидера таблицы.