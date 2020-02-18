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  • «Ливерпуль» – первый клуб в Европе, гарантировавший участие в Лиге чемпионов-2020/21

«Ливерпуль» – первый клуб в Европе, гарантировавший участие в Лиге чемпионов-2020/21

18 февраля 2020, 08:00
9

После поражения «Челси» в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:2) «Ливерпуль» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2020/21.

«Ливерпуль» стал первой командой в Европе, обеспечившей себе участие в следующем розыгрыше главного еврокубка.

Так как «Челси» и «Тоттенхэм» встречаются в следующем туре АПЛ, то только у одного из этих клубов останется теоретический шанс догнать лидера таблицы.

  • У «Челси» 41 очко, у «Тоттенхэма» – 40.
  • Отрыв «Ливерпуля» от двух команд из Лондона составляет 35 и 36 очков соответственно.
  • Английским клубам осталось провести еще 12 матчей чемпионата.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ливерпуль Челси Тоттенхэм
Комментарии (9)
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афоня72
1582002430
Круто за 12 туров до конца чемпионата первое место..это нечто!
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LAY394
1582006869
МАТЕМАТИКА !
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arok
1582009472
Набрал этот поезд оборотов, хер уже тормознёш!!!! Не люблю Ливер, но отдать им должное надо, мощнее них в АПЛ и думаю в топ 5 сегодня команды нет.
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gor77
1582011752
В этом сезоне эту машину сложно остановить! Если так "Ливерпуль" будет играть, то сможет повторить рекорд «Арсенала» - 0 поражений в сезоне 2003/04!! Ещё есть один рекорд, который сможет повторить и обновить: наибольшее количество побед в сезоне (38 матчей): «Манчестер Сити», 32 игры в сезонах 2017/18 и 2018/19.
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bset
1582017045
Это будет бомба, если наберут 112 очков в итоге. Дальше только 114. Шанс побить будет один на миллион. Я думал, что после чемпионского КПР - МанСити я видел все. Но тут назревает очередное историческое событие.
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egor tikhonov
1582024883
алё гараж,а то что он как победитель ещё в мае гарантировал-никого не смущает?
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