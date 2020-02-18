«Ливерпуль» – первый клуб в Европе, гарантировавший участие в Лиге чемпионов-2020/21

После поражения «Челси» в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:2) «Ливерпуль» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2020/21.
«Ливерпуль» стал первой командой в Европе, обеспечившей себе участие в следующем розыгрыше главного еврокубка.
Так как «Челси» и «Тоттенхэм» встречаются в следующем туре АПЛ, то только у одного из этих клубов останется теоретический шанс догнать лидера таблицы.
- У «Челси» 41 очко, у «Тоттенхэма» – 40.
- Отрыв «Ливерпуля» от двух команд из Лондона составляет 35 и 36 очков соответственно.
- Английским клубам осталось провести еще 12 матчей чемпионата.
Источник: Бомбардир.ру