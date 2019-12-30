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    «Ливерпуль» – первый клуб в Европе, гарантировавший участие в Лиге чемпионов-2020/21

    После поражения «Челси» в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:2) «Ливерпуль» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2020/21.

    «Ливерпуль» стал первой командой в Европе, обеспечившей себе участие в следующем розыгрыше главного еврокубка.

    Так как «Челси» и «Тоттенхэм» встречаются в следующем туре АПЛ, то только у одного из этих клубов останется теоретический шанс догнать лидера таблицы.

    • У «Челси» 41 очко, у «Тоттенхэма» – 40.
    • Отрыв «Ливерпуля» от двух команд из Лондона составляет 35 и 36 очков соответственно.
    • Английским клубам осталось провести еще 12 матчей чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +511

      LAY394 39 минут назад

      МАТЕМАТИКА !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15963

      афоня72 1 час назад

      Круто за 12 туров до конца чемпионата первое место..это нечто!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1167

      Niko > афоня72 1 час назад

      Не первое, а в зоне лиге чемпионов, но все равно круто конечно. У этих по40 очков, а у Ливера 35 тока отрыв)))

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