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  • Арбитр на VAR – об отмененном голе Зума: «Аспиликуэта положил руку на спину Уильямса»

Арбитр на VAR – об отмененном голе Зума: «Аспиликуэта положил руку на спину Уильямса»

18 февраля 2020, 07:36
10

Видеоассистент на матче 26-го тура АПЛ «Челси»«МЮ» Крис Кавана объяснил, почему судейская бригада не засчитала гол Курта Зума.

«Контакт между Фредом и Сезаром Аспиликуэтой был чистым, но защитник «Челси» затем положил руки на спину Брендона Уильямса, пихнув его и помешав сыграть в мяч», – заявил арбитр.

  • VAR отменил два гола лондонского клуба.
  • В начале второго тайма из-за фола Сезара Аспиликуэты на Брендоне Уильямсе во время углового был отменен гол Курта Зума.
  • Во втором случае из-за офсайда помощники не засчитали гол Оливье Жиру.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Аспиликуэта Сесар Фред Уильямс Брендон Кавана Крис
Комментарии (10)
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Коач
1582006095
Судьи в Англии чудики конечно. Как можно было не увидеть что Аспиликуэту толкнули в Уильямса? Как косячили судьи без ВАР так и косячат. Самое конечно эпичное с этими судьями так это когда команда бьет пенальти, забивает, но гол отменяют так как игроки противника вбегают в штрафную до удара. Это просто фейспалм. Ну и конечно эти миллиметровые офсайды. Кто думает,что в России судьи дно почаще смотрите на этих идиотов в АПЛ. Каждый тур косячат по черному.
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Чермындыр
1582016506
Ну да, ну да))) А когда Марьяль **...л локтем в нос Кристиансену, так что тому минут 5 только кровь останавливали, а потом вообще заменили, так там чисто игровой случай. Я думал у нас судьи слепые, а оказывается в Англии вообще непонятно что происходит)))
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BykAs
1582023719
«Аспиликуэта положил руку на спину Уильямса» - а это сексуальное домогательство - европейский вердикт)))
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