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    Арбитр на VAR – об отмененном голе Зума: «Аспиликуэта положил руку на спину Уильямса»

    Видеоассистент на матче 26-го тура АПЛ «Челси»«МЮ» Крис Кавана объяснил, почему судейская бригада не засчитала гол Курта Зума.

    «Контакт между Фредом и Сезаром Аспиликуэтой был чистым, но защитник «Челси» затем положил руки на спину Брендона Уильямса, пихнув его и помешав сыграть в мяч», – заявил арбитр.

    • VAR отменил два гола лондонского клуба.
    • В начале второго тайма из-за фола Сезара Аспиликуэты на Брендоне Уильямсе во время углового был отменен гол Курта Зума.
    • Во втором случае из-за офсайда помощники не засчитали гол Оливье Жиру.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 07:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      Коач 51 минуту назад

      Судьи в Англии чудики конечно. Как можно было не увидеть что Аспиликуэту толкнули в Уильямса? Как косячили судьи без ВАР так и косячат. Самое конечно эпичное с этими судьями так это когда команда бьет пенальти, забивает, но гол отменяют так как игроки противника вбегают в штрафную до удара. Это просто фейспалм. Ну и конечно эти миллиметровые офсайды. Кто думает,что в России судьи дно почаще смотрите на этих идиотов в АПЛ. Каждый тур косячат по черному.

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