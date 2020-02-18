Арбитр на VAR – об отмененном голе Зума: «Аспиликуэта положил руку на спину Уильямса»

Видеоассистент на матче 26-го тура АПЛ «Челси» – «МЮ» Крис Кавана объяснил, почему судейская бригада не засчитала гол Курта Зума.
«Контакт между Фредом и Сезаром Аспиликуэтой был чистым, но защитник «Челси» затем положил руки на спину Брендона Уильямса, пихнув его и помешав сыграть в мяч», – заявил арбитр.
- VAR отменил два гола лондонского клуба.
- В начале второго тайма из-за фола Сезара Аспиликуэты на Брендоне Уильямсе во время углового был отменен гол Курта Зума.
- Во втором случае из-за офсайда помощники не засчитали гол Оливье Жиру.
Источник: BBC