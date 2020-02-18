Арбитр на VAR – об отмененном голе Зума: «Аспиликуэта положил руку на спину Уильямса»

Видеоассистент на матче 26-го тура АПЛ «Челси» – «МЮ» Крис Кавана объяснил, почему судейская бригада не засчитала гол Курта Зума.

«Контакт между Фредом и Сезаром Аспиликуэтой был чистым, но защитник «Челси» затем положил руки на спину Брендона Уильямса, пихнув его и помешав сыграть в мяч», – заявил арбитр.