Колесниченко: «Перед сборами с ЦСКА был интерес «Зенита». Так что, возможно, будет вариант попробовать силы там»

Вингер «Чертаново» Кирилл Колесниченко рассказал об интересе к себе со стороны «Зенита».
«Перед сборами с ЦСКА был интерес «Зенита». Была возможность поехать с ними на сборы, но я сказал, что поеду с ЦСКА. С армейцами уже была договорeнность, а слово надо держать. В «Зените» с уважением и пониманием отнеслись. Сказали: «Без проблем, если что-то не срастeтся, то своe предложение не отклоняем». Так что, возможно, будет вариант попробовать силы в «Зените».
Не играл полгода, хочется просто начать получать практику. Хотелось бы попасть в клуб РПЛ. Если получится, то попасть в европейский клуб, который играет в еврокубках. Это было бы превосходно», – сказал 20-летний футболист.
- Колесниченко принял участие в третьем сборе ЦСКА.
- Игрок был на просмотре в армейском клубе с 4 февраля, но сегодня его отправили обратно в «Чертаново».
Колесниченко: «Летом ЦСКА может вернуться к моей кандидатуре»
Источник: «Чемпионат»