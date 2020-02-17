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  • Колесниченко: «Перед сборами с ЦСКА был интерес «Зенита». Так что, возможно, будет вариант попробовать силы там»

Колесниченко: «Перед сборами с ЦСКА был интерес «Зенита». Так что, возможно, будет вариант попробовать силы там»

17 февраля 2020, 22:47
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Вингер «Чертаново» Кирилл Колесниченко рассказал об интересе к себе со стороны «Зенита».

«Перед сборами с ЦСКА был интерес «Зенита». Была возможность поехать с ними на сборы, но я сказал, что поеду с ЦСКА. С армейцами уже была договорeнность, а слово надо держать. В «Зените» с уважением и пониманием отнеслись. Сказали: «Без проблем, если что-то не срастeтся, то своe предложение не отклоняем». Так что, возможно, будет вариант попробовать силы в «Зените».

Не играл полгода, хочется просто начать получать практику. Хотелось бы попасть в клуб РПЛ. Если получится, то попасть в европейский клуб, который играет в еврокубках. Это было бы превосходно», – сказал 20-летний футболист.

  • Колесниченко принял участие в третьем сборе ЦСКА.
  • Игрок был на просмотре в армейском клубе с 4 февраля, но сегодня его отправили обратно в «Чертаново».

Колесниченко: «Летом ЦСКА может вернуться к моей кандидатуре»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Чертаново Колесниченко Кирилл
Комментарии (1)
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Niko
1582169697
Ага, вместо шатова в Зенит
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