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    Колесниченко: «Летом ЦСКА может вернуться к моей кандидатуре»

    Вингер «Чертаново» Кирилл Колесниченко прокомментировал решение ЦСКА не подписывать с ним контракт по итогам просмотра.

    «Не рад, что не подписал контракт с ЦСКА, но сбор был плодотворным. Поработал с высококлассными игроками, специалистами, в топовом клубе России. Не скажу, что очень сильно расстроился. Это футбол, всякое бывает. Есть и моя вина: значит, не показал себя полностью.

    Плюс в футболе важно попасть к своему тренеру. Возможно, Виктор Михайлович просто не мой тренер. А может, я себя плохо показал. Был финальный разговор с Гончаренко, когда он сказал, что контракт подписывать не будут. Он всe рассказал, подробно объяснил. Подробности оставлю при себе.

    Виктор Михайлович сказал, что летом может вернуться к моей кандидатуре, а сейчас я пока не подошeл», – сказал 20-летний футболист.

    • Колесниченко принял участие в третьем сборе ЦСКА.
    • Игрок был на просмотре в армейском клубе с 4 февраля.
    • Его рыночная стоимость – 550 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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