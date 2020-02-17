Колесниченко: «Летом ЦСКА может вернуться к моей кандидатуре»

Вингер «Чертаново» Кирилл Колесниченко прокомментировал решение ЦСКА не подписывать с ним контракт по итогам просмотра.

«Не рад, что не подписал контракт с ЦСКА, но сбор был плодотворным. Поработал с высококлассными игроками, специалистами, в топовом клубе России. Не скажу, что очень сильно расстроился. Это футбол, всякое бывает. Есть и моя вина: значит, не показал себя полностью.

Плюс в футболе важно попасть к своему тренеру. Возможно, Виктор Михайлович просто не мой тренер. А может, я себя плохо показал. Был финальный разговор с Гончаренко, когда он сказал, что контракт подписывать не будут. Он всe рассказал, подробно объяснил. Подробности оставлю при себе.

Виктор Михайлович сказал, что летом может вернуться к моей кандидатуре, а сейчас я пока не подошeл», – сказал 20-летний футболист.