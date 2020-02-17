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  • Ребров: «Понимаю, что закончу карьеру в Москве. А где ещe, если не в «Спартаке»?»

Ребров: «Понимаю, что закончу карьеру в Москве. А где ещe, если не в «Спартаке»?»

17 февраля 2020, 19:47
7

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал заключение нового контракта с клубом, а также рассказал о планах на будущее.

«Главным было не моe желание. Клуб изъявил заинтересованность. Тренерский штаб сказал, что я нужен. И, не в обиду другим командам, я уже не хотел куда-то уезжать. Здесь ребeнок в школе, у жены бизнес, дом. Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве. А где ещe тогда, если не в «Спартаке»? Это мой любимый клуб, моя команда, тем более я ей нужен. Зачем что-то выдумывать?

Я умный парень и понимаю, для чего нужен: должен помогать расти молодым ребятам, потому что долго нахожусь в команде, есть определeнный опыт. Но и футбол такая штука, где ты не можешь всего запланировать или спрогнозировать. У кого-то может не пойти в клубе, другой может заболеть, и ты должен будешь выйти и сыграть свои минуты», – сказал Ребров.

  • Новый контракт голкипера со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • Ребров выступает за московский клуб с августа 2011 года.
  • На его счету 130 матчей и 150 пропущенных голов.

Ребров: «Дзюба хотел остаться в «Спартаке». Понимал, что будет дальше»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (7)
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Plyash
1582002991
Ну куда ты денешься с подводной лодки?
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Боцман59rus
1582016360
Таких помощников рукозадых иблизко подпускать к молодым опасно,вротАРЬ днище и в голове бардак,несет пургу похлеще любителя чужих карманов
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Волька
1582034297
Поганой метлой гнать таких "вратарей".Не выгонишь присосался
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Евгений Агеев
1582040254
Да заканчивал бы уже быстрее...
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Александ1982
1582057646
да ладно мужики, ведь иногда тащил мячи и не плохо, да не тот теперь, а кто с годами лучше играет!?
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