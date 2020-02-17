Ребров: «Понимаю, что закончу карьеру в Москве. А где ещe, если не в «Спартаке»?»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал заключение нового контракта с клубом, а также рассказал о планах на будущее.

«Главным было не моe желание. Клуб изъявил заинтересованность. Тренерский штаб сказал, что я нужен. И, не в обиду другим командам, я уже не хотел куда-то уезжать. Здесь ребeнок в школе, у жены бизнес, дом. Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве. А где ещe тогда, если не в «Спартаке»? Это мой любимый клуб, моя команда, тем более я ей нужен. Зачем что-то выдумывать?

Я умный парень и понимаю, для чего нужен: должен помогать расти молодым ребятам, потому что долго нахожусь в команде, есть определeнный опыт. Но и футбол такая штука, где ты не можешь всего запланировать или спрогнозировать. У кого-то может не пойти в клубе, другой может заболеть, и ты должен будешь выйти и сыграть свои минуты», – сказал Ребров.

Новый контракт голкипера со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ребров выступает за московский клуб с августа 2011 года.

На его счету 130 матчей и 150 пропущенных голов.

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