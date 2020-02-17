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  • Алланазаров: Шишкин и Дьяков подпишут контракты со «Спартаком-2»

Алланазаров: Шишкин и Дьяков подпишут контракты со «Спартаком-2»

17 февраля 2020, 17:29
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Защитники Роман Шишкин и Виталий Дьяков станут игроками «Спартака», сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«Роман Шишкин, как и Виталий Дьяков, подпишет контракт со «Спартаком-2» до лета. Роману Пилипчуку было важно иметь в составе команды двух опытных игроков», – написал Алланазаров в телеграме.

По данным Transfermarkt, Дьяков подписал контракт со «Спартаком-2» еще 30 января.

  • Последним клубом 31-летнего Дьякова был «Динамо» Минск, из которого игрок ушел летом 2019 года.
  • «Торпедо» расторгло контракт с Шишкиным по соглашению сторон. По информации «Чемпионата», Шишкин должен 18 февраля подписать контракт со «Спартаком».
  • В текущем сезоне 33-летний Шишкин забил один гол в 21 матче.
  • Шишкин выступал за основу «Спартака» в 2004-2010 годах.

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак-2 Спартак Шишкин Роман Дьяков Виталий
Комментарии (3)
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vka1970
1581952975
Понятно откуда ветер дует.
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JTherry
1581957012
вы чьё, старичьё?)
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Artemka444
1581963952
и за чем???
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