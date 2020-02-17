Алланазаров: Шишкин и Дьяков подпишут контракты со «Спартаком-2»

Защитники Роман Шишкин и Виталий Дьяков станут игроками «Спартака», сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«Роман Шишкин, как и Виталий Дьяков, подпишет контракт со «Спартаком-2» до лета. Роману Пилипчуку было важно иметь в составе команды двух опытных игроков», – написал Алланазаров в телеграме.

По данным Transfermarkt, Дьяков подписал контракт со «Спартаком-2» еще 30 января.