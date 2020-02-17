Алланазаров: Шишкин и Дьяков подпишут контракты со «Спартаком-2»

Защитники Роман Шишкин и Виталий Дьяков станут игроками «Спартака», сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.
«Роман Шишкин, как и Виталий Дьяков, подпишет контракт со «Спартаком-2» до лета. Роману Пилипчуку было важно иметь в составе команды двух опытных игроков», – написал Алланазаров в телеграме.
По данным Transfermarkt, Дьяков подписал контракт со «Спартаком-2» еще 30 января.
- Последним клубом 31-летнего Дьякова был «Динамо» Минск, из которого игрок ушел летом 2019 года.
- «Торпедо» расторгло контракт с Шишкиным по соглашению сторон. По информации «Чемпионата», Шишкин должен 18 февраля подписать контракт со «Спартаком».
- В текущем сезоне 33-летний Шишкин забил один гол в 21 матче.
- Шишкин выступал за основу «Спартака» в 2004-2010 годах.
Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова