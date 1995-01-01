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    Алланазаров: Шишкин и Дьяков подпишут контракты со «Спартаком-2»

    Защитники Роман Шишкин и Виталий Дьяков станут игроками «Спартака», сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    «Роман Шишкин, как и Виталий Дьяков, подпишет контракт со «Спартаком-2» до лета. Роману Пилипчуку было важно иметь в составе команды двух опытных игроков», – написал Алланазаров в телеграме.

    По данным Transfermarkt, Дьяков подписал контракт со «Спартаком-2» еще 30 января.

    • Последним клубом 31-летнего Дьякова был «Динамо» Минск, из которого игрок ушел летом 2019 года.
    • «Торпедо» расторгло контракт с Шишкиным по соглашению сторон. По информации «Чемпионата», Шишкин должен 18 февраля подписать контракт со «Спартаком».
    • В текущем сезоне 33-летний Шишкин забил один гол в 21 матче.
    • Шишкин выступал за основу «Спартака» в 2004-2010 годах.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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