Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Касильяс: «Выдвину свою кандидатуру на пост главы Федерации футбола Испании»

Касильяс: «Выдвину свою кандидатуру на пост главы Федерации футбола Испании»

17 февраля 2020, 17:17
1

Вратарь «Порту» Икер Касильяс подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

«Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, когда начнутся выборы. Вместе мы поднимем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского», – написал Касильяс в твиттере.

  • Выборы президента федерации пройдут в 2020 году.
  • Касильяс станет соперником нынешнего главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.
  • Футболист перенес сердечный приступ в мае 2019 года.
  • Вратарь выступал за сборную Испании с 2000 по 2016 год. На его счету 167 матчей.

Касильяс хочет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Икера Касильяса
Испания. Примера Португалия. Примейра Порту Касильяс Икер
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1581960269
Ну и нафига оно тебе нужно, Кас? В грязи вываляться?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+