Касильяс: «Выдвину свою кандидатуру на пост главы Федерации футбола Испании»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

«Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, когда начнутся выборы. Вместе мы поднимем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского», – написал Касильяс в твиттере.

Выборы президента федерации пройдут в 2020 году.

Касильяс станет соперником нынешнего главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса .

. Футболист перенес сердечный приступ в мае 2019 года.

Вратарь выступал за сборную Испании с 2000 по 2016 год. На его счету 167 матчей.

Касильяс хочет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании