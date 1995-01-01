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    Касильяс: «Выдвину свою кандидатуру на пост главы Федерации футбола Испании»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

    «Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, когда начнутся выборы. Вместе мы поднимем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского», – написал Касильяс в твиттере.

    • Выборы президента федерации пройдут в 2020 году.
    • Касильяс станет соперником нынешнего главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.
    • Футболист перенес сердечный приступ в мае 2019 года.
    • Вратарь выступал за сборную Испании с 2000 по 2016 год. На его счету 167 матчей.

    Касильяс хочет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

    Источник: твиттер Икера Касильяса

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