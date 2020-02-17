Касильяс: «Выдвину свою кандидатуру на пост главы Федерации футбола Испании»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.
«Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, когда начнутся выборы. Вместе мы поднимем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского», – написал Касильяс в твиттере.
- Выборы президента федерации пройдут в 2020 году.
- Касильяс станет соперником нынешнего главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.
- Футболист перенес сердечный приступ в мае 2019 года.
- Вратарь выступал за сборную Испании с 2000 по 2016 год. На его счету 167 матчей.
Касильяс хочет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании
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Источник: твиттер Икера Касильяса