Главные новости дня. «Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14, Шатов не согласился на переход в «Сочи»

The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков.

«Большое спасибо «Спартаку», который пошел на уступки». «Тамбов» до конца сезона будет жить и тренироваться в Тарасовке.

Ротенберг: «Шатов не согласился на переход в «Сочи».

«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14. Вторым тогда финишировал «Ливерпуль».

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Кельн» и вернулась на первое место, Гнабри сделал дубль.

Товарищеский матч. «Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифань» Бенитеса со счетом 7:0.

«Чемпионат»: «Локомотив» отказался от покупки Эль-Шаарави.

АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех ничьих, Озил забил первый гол в сезоне.

Санчо – суперталант: в 19 лет забивает и отдает как Месси. Но нас настораживают его слабые стороны