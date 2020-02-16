Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14, Шатов не согласился на переход в «Сочи»

Главные новости дня. «Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14, Шатов не согласился на переход в «Сочи»

16 февраля 2020, 21:57

The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков.

«Большое спасибо «Спартаку», который пошел на уступки». «Тамбов» до конца сезона будет жить и тренироваться в Тарасовке.

Ротенберг: «Шатов не согласился на переход в «Сочи».

«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14. Вторым тогда финишировал «Ливерпуль».

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Кельн» и вернулась на первое место, Гнабри сделал дубль.

Товарищеский матч. «Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифань» Бенитеса со счетом 7:0.

«Чемпионат»: «Локомотив» отказался от покупки Эль-Шаарави.

АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех ничьих, Озил забил первый гол в сезоне.

Санчо – суперталант: в 19 лет забивает и отдает как Месси. Но нас настораживают его слабые стороны

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+