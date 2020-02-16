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  • «Большое спасибо «Спартаку», который пошел на уступки». «Тамбов» до конца сезона будет жить и тренироваться в Тарасовке

«Большое спасибо «Спартаку», который пошел на уступки». «Тамбов» до конца сезона будет жить и тренироваться в Тарасовке

16 февраля 2020, 14:25
21

«Тамбов» договорился со «Спартаком» об аренде базы в подмосковной Тарасовке до конца сезона. Ситуацию объяснил спортивный директор дебютантов РПЛ Павел Худяков.

«Самое главное — это тренировочный процесс. В Тамбове в это время года мы можем тренироваться только в манеже на искусственном поле. Для нас было важно позволить игрокам заниматься на естественном покрытии. При этом вся Москва практически занята. Большое спасибо руководству «Спартака», которое пошло нам на уступки. Предложили нам арендовать базу в Тарасовке и дали скидки. Это всe равно дорого, но, скажем так, терпимо.

Команда будет жить и тренироваться в Москве всю весну. Питание, проживание, все в одном месте. Другого варианта просто не было. С марта до середины мая у нас будет натуральный газон с подогревом, чтобы готовить команду к играм качественно.

Это удобно почему? У нас три игры в Москве: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Никуда уезжать не надо. 27-го числа вернeмся с Кипра, где проходит Кубок ФНЛ. И сразу улетаем в Нижний Новгород. 28-го тренируемся, 29-го предыгровая, первая игра с «Рубином» и сразу едем в Тарасовку. Вернулись в Москву и две недели спокойно готовимся к следующему выезду в Нижний.

Когда мы играли в Саранске, очень много времени занимала дорога. Выезжали за день/два до игры, после матча добирались пять-шесть часов до Тамбова. Каждый раз приезжая в Москву за два дня, мы платили где-то до 1,5 миллиона рублей. А тут экономия, потому что мы с базы едем на любой стадион в столице и не тратим время и деньги на перелeты. Весна будет жаркая, и комфортные условия для тренировок и восстановления будет значит очень много», – цитирует Худякова журналист «БИЗНЕС Online» Иван Карпов.

  • «Тамбов» идет в РПЛ 11-м.
  • «Спартак» занимает десятое место.
  • В «Тамбове» играет арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов
Комментарии (21)
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Danish Dynamite
1581854165
Саранск обдристался со своей 45-тысячной ареной конкретно. Это нонсенс. Это капец. Такое даже в 90-е нельзя было представить. Хоть одного индивида, пролоббировавшего эту "стройку века", посадили?
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absent32
1581856866
а при чем тут название клуба? переименуйтесь до конца сезона в нижегородскую Тарасовку
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афоня72
1581858733
Хорошо, когда Всем хорошо..
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вячеслав Белгород
1581859332
Странно как то. Неужели в Тамбове на стадионе картошку выращивают ? Почему надо скитаться по Саранскам , Москве и др. Что мешает гонять мяч на Тамбовской поляне ? Почему никого не интересуют зрители ? Для кого существует этот футбольный клуб ?Что за требования такие , что нельзя играть дома ?
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vka1970
1581861800
Зато Питеру лафа привалила практически официально.Еду в Оренбург, читай в Питер.Еду в Сочи, читай в Питер.Еду в Питер и тут Бакланы.Газпром - народное достояние.)))
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Axe111
1581862116
Зачем вы существуете вообще???!!?!?!? ИГРАЕМ В САРАНСКЕ ТРЕНИРУЕМСЯ В МОСКВЕ!!!!!! НАЗВАНИЕ ТАМБОВ ЛОО
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Hektor 84
1581868010
Что скажут долбоящеры которые перевели чемп на осень - весна? Мало того что до принятия решения не было норм натуральных полей с подогревом. Так уже сколько играем по этой схеме так ничего и не сделано. Зато этих стадионов настроили без крыш и подогрева. Для кого? Тогда уже чемп в Турции надо проводить.
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Диктор
1581882350
А мне приятно,я сам тамбовчанин и мне приятно что Спартак пошел на уступки.
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IVANRUS777
1581884628
Добро пожаловать! Всё равно Тедеско решил Тарасовку не использовать, а люди на базе работают и дело своё знают. Гостям будут рады.
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Владислав Vlad
1581886208
Каждый раз приезжая в Москву за два дня, мы платили где-то до 1,5 миллиона рублей. ---------------------------------------------------------------- Не хило вы ребята куражились в Москве.)))
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