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    «Большое спасибо «Спартаку», который пошел на уступки». «Тамбов» до конца сезона будет жить и тренироваться в Тарасовке

    «Тамбов» договорился со «Спартаком» об аренде базы в подмосковной Тарасовке до конца сезона. Ситуацию объяснил спортивный директор дебютантов РПЛ Павел Худяков.

    «Самое главное — это тренировочный процесс. В Тамбове в это время года мы можем тренироваться только в манеже на искусственном поле. Для нас было важно позволить игрокам заниматься на естественном покрытии. При этом вся Москва практически занята. Большое спасибо руководству «Спартака», которое пошло нам на уступки. Предложили нам арендовать базу в Тарасовке и дали скидки. Это всe равно дорого, но, скажем так, терпимо.

    Команда будет жить и тренироваться в Москве всю весну. Питание, проживание, все в одном месте. Другого варианта просто не было. С марта до середины мая у нас будет натуральный газон с подогревом, чтобы готовить команду к играм качественно.

    Это удобно почему? У нас три игры в Москве: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Никуда уезжать не надо. 27-го числа вернeмся с Кипра, где проходит Кубок ФНЛ. И сразу улетаем в Нижний Новгород. 28-го тренируемся, 29-го предыгровая, первая игра с «Рубином» и сразу едем в Тарасовку. Вернулись в Москву и две недели спокойно готовимся к следующему выезду в Нижний.

    Когда мы играли в Саранске, очень много времени занимала дорога. Выезжали за день/два до игры, после матча добирались пять-шесть часов до Тамбова. Каждый раз приезжая в Москву за два дня, мы платили где-то до 1,5 миллиона рублей. А тут экономия, потому что мы с базы едем на любой стадион в столице и не тратим время и деньги на перелeты. Весна будет жаркая, и комфортные условия для тренировок и восстановления будет значит очень много», – цитирует Худякова журналист «БИЗНЕС Online» Иван Карпов.

    • «Тамбов» идет в РПЛ 11-м.
    • «Спартак» занимает десятое место.
    • В «Тамбове» играет арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18045

      пьяныйхоровод 27 минут назад

      Ну вот Спартак - 3 .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      Play 37 минут назад

      Хах, ещё один аргумент в пользу расширения РПЛ, шах и мат хейтеры!

      0
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      Рейтинг: +1761

      Danish Dynamite 37 минут назад

      Саранск обдристался со своей 45-тысячной ареной конкретно. Это нонсенс. Это капец. Такое даже в 90-е нельзя было представить.
      Хоть одного индивида, пролоббировавшего эту "стройку века", посадили?

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