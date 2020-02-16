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  • АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех ничьих, Озил забил первый гол в сезоне

АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех ничьих, Озил забил первый гол в сезоне

16 февраля 2020, 21:23
5

В 26-м туре чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед».

В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи Пьер-Эмерик Обамеянг забил головой после навеса Николя Пепе. Спустя три минуты Пепе забил еще один гол лондонцев. Третий гол хозяев забил Месут Озил, для него это первый гол в сезоне. Четвертый гол в матче на счету Александра Ляказетта, которому ассистировал Пепе.

«Арсенал» прервал серию из четырех ничьих подряд, набрал 34 очка и вышел на десятое место в АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур.

Арсенал – Ньюкасл – 4:0 (0:0)

Голы:1:0 – Обамеянг, 54; 2:0 – Пепе, 57, 3:0 – Озил, 90; 4:0 – Ляказетт, 90+5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Ньюкасл Озил Месут Пепе Николя
Комментарии (5)
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Saracen Jr
1581878154
пепе красаучык, а сака вообще просто монстр. очень приятно удивили
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starche
1581878246
Арсенал, я люблю тебя!
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portero
1581879451
Арсенал обыграл прямого конкурента, в матче за лидерство во втором десятке.
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Cules2013
1581887665
Вся честная братия отличилась в атаке
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zigbert
1581944500
Наконец то победа. Вроде бы игроки в команде хорошие ,но чего то не хватает. Скорей всего Арсена Венгера.
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