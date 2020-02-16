АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех ничьих, Озил забил первый гол в сезоне

В 26-м туре чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед».

В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи Пьер-Эмерик Обамеянг забил головой после навеса Николя Пепе. Спустя три минуты Пепе забил еще один гол лондонцев. Третий гол хозяев забил Месут Озил, для него это первый гол в сезоне. Четвертый гол в матче на счету Александра Ляказетта, которому ассистировал Пепе.

«Арсенал» прервал серию из четырех ничьих подряд, набрал 34 очка и вышел на десятое место в АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур.

Арсенал – Ньюкасл – 4:0 (0:0)

Голы:1:0 – Обамеянг, 54; 2:0 – Пепе, 57, 3:0 – Озил, 90; 4:0 – Ляказетт, 90+5.

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