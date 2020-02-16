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    АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех ничьих, Озил забил первый гол в сезоне

    В 26-м туре чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед».

    В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи Пьер-Эмерик Обамеянг забил головой после навеса Николя Пепе. Спустя три минуты Пепе забил еще один гол лондонцев. Третий гол хозяев забил Месут Озил, для него это первый гол в сезоне. Четвертый гол в матче на счету Александра Ляказетта, которому ассистировал Пепе.

    «Арсенал» прервал серию из четырех ничьих подряд, набрал 34 очка и вышел на десятое место в АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур.

    Арсенал – Ньюкасл – 4:0 (0:0)

    Голы:1:0 – Обамеянг, 54; 2:0 – Пепе, 57, 3:0 – Озил, 90; 4:0 – Ляказетт, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2020 21:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +37335

      portero 2 часа назад

      Арсенал обыграл прямого конкурента, в матче за лидерство во втором десятке.

      1
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      Рейтинг: +1452

      starche 2 часа назад

      Арсенал, я люблю тебя!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2104

      SarJr 2 часа назад

      пепе красаучык, а сака вообще просто монстр. очень приятно удивили

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