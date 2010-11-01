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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Кельн» и вернулась на первое место, Гнабри сделал дубль

    В 22-м туре Бундеслиги «Бавария» на выезде одержала крупную победу над «Кельном».

    В составе мюнхенской команды дублем отметился Серж Гнабри. Два ассиста – на счету Томаса Мюллера, который стал лидером по количеству голевых передач в этом сезоне (14). Роберт Левандовски забил 23-й гол в сезоне.

    Благодаря этому результату мюнхенцы набрали 46 очков и вернулись на первое место в лиге.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур.

    Кельн – Бавария – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 3; 0:2 – Коман, 5; 0:3 – Гнабри, 12; 0:4 – Гнабри, 66; 1:4 – Ут, 70.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2046

      Иван_Невский 1 час назад

      за 12 минут сделали результат и отдыхали на поле.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      FROL001 1 час назад

      Против лома нет приема.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2640

      zatonn 2 часа назад

      То, о чём я написал вчера. Но автор забыл написать про два ассиста Томаса Мюллера.

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