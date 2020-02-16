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  • Бундеслига. «Бавария» разгромила «Кельн» и вернулась на первое место, Гнабри сделал дубль

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Кельн» и вернулась на первое место, Гнабри сделал дубль

16 февраля 2020, 19:22
4

В 22-м туре Бундеслиги «Бавария» на выезде одержала крупную победу над «Кельном».

В составе мюнхенской команды дублем отметился Серж Гнабри. Два ассиста – на счету Томаса Мюллера, который стал лидером по количеству голевых передач в этом сезоне (14). Роберт Левандовски забил 23-й гол в сезоне.

Благодаря этому результату мюнхенцы набрали 46 очков и вернулись на первое место в лиге.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур.

Кельн – Бавария – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Левандовски, 3; 0:2 – Коман, 5; 0:3 – Гнабри, 12; 0:4 – Гнабри, 66; 1:4 – Ут, 70.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Кельн Гнабри Серж
Комментарии (4)
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zatonn
1581870340
То, о чём я написал вчера. Но автор забыл написать про два ассиста Томаса Мюллера.
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Иван_Невский
1581873992
за 12 минут сделали результат и отдыхали на поле.
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