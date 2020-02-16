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  • «Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14. Вторым тогда финишировал «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14. Вторым тогда финишировал «Ливерпуль»

16 февраля 2020, 14:15
22

После отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков на два ближайших сезона за нарушение финансового фэйр-плей разбирательство по отношению к клубу проведет и АПЛ.

УЕФА установил, что «Сити» совершал финансовые махинации с 2012 по 2016 год. Как пишет Daily Mail, в связи с этим команду могут лишить чемпионского титула сезона-2013/14. Тогда, в 2014 году, клуб штрафовали за нарушение финансового фэйр-плей.

  • С «Сити» могут снять очки в нынешнем розыгрыше АПЛ.
  • В клубе считают, что обладают неопровержимыми доказательствами перед обжалованием отстранения от УЕФА.
  • «Сити» потратит десятки миллионов на юристов.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль
Комментарии (22)
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koli4ka
1581852555
во гиены и шакалы разошлись...рвут "горожан" и шейхов на куски...
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серега кашин
1581853040
ливерпуль может выиграть два титула чемпиона апл за один сезон
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Gek Dement
1581855062
Джерард будет чемпионом.
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mihail200606
1581855834
Если это прописано в правилах апл, которые действовали и на тот момент, то пусть так и будет. Если прям щас придумали это наказание, то это выглядит как целенаправленное мочилово клуба..
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Maxi_7
1581858612
Слабо чувствуется связь между финансовыми нарушениями клуба и игроками, которые выиграли турнир... да, может быть без этих финансовых махинаций клуб бы и не подписал тех игроков, которые были тогда в чемпионском составе.... с другой стороны мы знаем, что недостаточно только накупить звезд в команду, чтобы сделать её чемпионской - примеров тому было много...... Лишать титула спустя столько времени... это было бы несправедливо по отношению к игрокам, выигравшим тот турнир, которые выкладывались тогда по полной и не виноватых в этих проступках клуба...
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Artemka444
1581858865
дак это все клубы тогда надо проверять!!!! И всех гнать в низшие дивизионы!!!!
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portero
1581861544
Ну это уже дерьмо будет , а не спорт. Надо решать в течении года , а не ..уйней страдать.
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NEONFOL
1581861632
не понимаю как связаны эти махинации с футболом и достижениями клуба, ладно бы они скупили тупо всех лучших, вообще всех и просто выигрывали, так нет же, составчик то у них неплохой, но не лучший, в те года барса, реал, юве и баварцы жгли так, что ман сити не вылезал из норки, чё за махинации нам не интересно, матчи не покупали, судей тоже, игроки обычные, в чём прикол лишения кубков и наград, это тупорылость. А скорее всего кто-то захотел гвардиолу и ряд игроков бесплатно, вот и подкинули эту фигню, типо сами придут, надоела эта политика, футбол просто рушат как могут
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Cules2013
1581866798
Да без проблем. Так и сделаем. А следующим шагом лишим ЛЧ ПСЖ, отберём все их 100500 Кубков и чемпионств, аннулируем трансфер Неймара и Мбаппе, и бесплатно их вернём обратно Барселоне и Монако. А что? Логика ровно та же. Ну всё, понеслась свора шакалов на пиршество, хотя клиент ещё жив и даже помирать не собирается.
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Derzkiy1
1581867045
Тогда и у Месси еще мячик можно забрать , там и так игрок ливерпуля обязан был забрать его , а если они ещё и апл заберут по итогу, месси и в 3ке не должен быть
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