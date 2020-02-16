«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14. Вторым тогда финишировал «Ливерпуль»

После отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков на два ближайших сезона за нарушение финансового фэйр-плей разбирательство по отношению к клубу проведет и АПЛ.

УЕФА установил, что «Сити» совершал финансовые махинации с 2012 по 2016 год. Как пишет Daily Mail, в связи с этим команду могут лишить чемпионского титула сезона-2013/14. Тогда, в 2014 году, клуб штрафовали за нарушение финансового фэйр-плей.