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    «Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ сезона-2013/14. Вторым тогда финишировал «Ливерпуль»

    После отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков на два ближайших сезона за нарушение финансового фэйр-плей разбирательство по отношению к клубу проведет и АПЛ.

    УЕФА установил, что «Сити» совершал финансовые махинации с 2012 по 2016 год. Как пишет Daily Mail, в связи с этим команду могут лишить чемпионского титула сезона-2013/14. Тогда, в 2014 году, клуб штрафовали за нарушение финансового фэйр-плей.

    • С «Сити» могут снять очки в нынешнем розыгрыше АПЛ.
    • В клубе считают, что обладают неопровержимыми доказательствами перед обжалованием отстранения от УЕФА.
    • «Сити» потратит десятки миллионов на юристов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6827

      mihail200606 9 минут назад

      Если это прописано в правилах апл, которые действовали и на тот момент, то пусть так и будет. Если прям щас придумали это наказание, то это выглядит как целенаправленное мочилово клуба..

      0
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      Рейтинг: +3262

      Gek Dement 22 минуты назад

      Джерард будет чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +1761

      Danish Dynamite 31 минуту назад

      Если так случится - будет грязно. Не надо. Что было - то было. Не надо аналог OAR вмешивать сюда

      0
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      Рейтинг: +134

      Каменный стояк 44 минуты назад

      Абсолютно правильно! И штраф ещё надо захерачить на ярд евро!!! Чтоб вообще арабы обосрались по полной и перестали спонсировать вонючий островок.

      1
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      Рейтинг: +4645

      серега кашин 55 минут назад

      ливерпуль может выиграть два титула чемпиона апл за один сезон

      4
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      Рейтинг: +3920

      Добрый Бобер > серега кашин 34 минуты назад

      Это будет огонь!

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      Рейтинг: +1159

      koli4ka 1 час назад

      во гиены и шакалы разошлись...рвут "горожан" и шейхов на куски...

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