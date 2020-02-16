Товарищеский матч. «Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифань» Бенитеса со счетом 7:0

В товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье «Крылья Советов» одержали крупную победу над «Далянь Ифань».

Деян Радонич оформил хет-трик, Антон Зиньковский – дубль. Для самарцев это был второй товарищеский матч за день, в первой игре они проиграли «Краснодару» (0:1).

«Далянь Ифань» тренирует испанский специалист Рафаэль Бенитес.

Товарищеский матч

Крылья Советов (Россия) – Далянь Ифань (Китай) – 7:0 (1:0)

Голы: 0:1 – Радонич, 21; 0:2 – Радонич, 57; 0:3 – Антон, 58; 0:4 – Зиньковский, 70; 0:5 – Радонич, 72; 0:6 – Зиньковский, 78; 0:7 – Мияйлович, 85.

Товарищеский матч. «Краснодар» минимально победил «Крылья Советов», самарцы впервые проиграли в 2020 году