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    Товарищеский матч. «Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифань» Бенитеса со счетом 7:0

    В товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье «Крылья Советов» одержали крупную победу над «Далянь Ифань».

    Деян Радонич оформил хет-трик, Антон Зиньковский – дубль. Для самарцев это был второй товарищеский матч за день, в первой игре они проиграли «Краснодару» (0:1).

    «Далянь Ифань» тренирует испанский специалист Рафаэль Бенитес.

    Товарищеский матч

    Крылья Советов (Россия) – Далянь Ифань (Китай) – 7:0 (1:0)

    Голы: 0:1 – Радонич, 21; 0:2 – Радонич, 57; 0:3 – Антон, 58; 0:4 – Зиньковский, 70; 0:5 – Радонич, 72; 0:6 – Зиньковский, 78; 0:7 – Мияйлович, 85.

    Товарищеский матч. «Краснодар» минимально победил «Крылья Советов», самарцы впервые проиграли в 2020 году

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13374

      bset 17 минут назад

      Жесть, какая разница в уровне. Хотя, казалось бы, столько звезд зовут в чемпионат, да и в клубе сильные игроки есть, именитый тренер. Видимо, не так просто прыгнуть выше головы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18045

      пьяныйхоровод 31 минуту назад

      Балласт в виде Соболя скинули и результат на лицо .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +205

      Литейный4 54 минуты назад

      Знатно Крылья по щам отоварили Бенитеса. Гыгыгы

      2
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