Товарищеский матч. «Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифань» Бенитеса со счетом 7:0

Жесть, какая разница в уровне. Хотя, казалось бы, столько звезд зовут в чемпионат, да и в клубе сильные игроки есть, именитый тренер. Видимо, не так просто прыгнуть выше головы...
В товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье «Крылья Советов» одержали крупную победу над «Далянь Ифань».
Деян Радонич оформил хет-трик, Антон Зиньковский – дубль. Для самарцев это был второй товарищеский матч за день, в первой игре они проиграли «Краснодару» (0:1).
«Далянь Ифань» тренирует испанский специалист Рафаэль Бенитес.
Товарищеский матч
Крылья Советов (Россия) – Далянь Ифань (Китай) – 7:0 (1:0)
Голы: 0:1 – Радонич, 21; 0:2 – Радонич, 57; 0:3 – Антон, 58; 0:4 – Зиньковский, 70; 0:5 – Радонич, 72; 0:6 – Зиньковский, 78; 0:7 – Мияйлович, 85.
Товарищеский матч. «Краснодар» минимально победил «Крылья Советов», самарцы впервые проиграли в 2020 году