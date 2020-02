Санчо – суперталант: в 19 лет забивает и отдает как Месси. Но нас настораживают его слабые стороны

Джейдон Санчо невероятно хорош в этом сезоне. Ему всего 19 лет, а у него такие достижения:

• 14 ассистов в этом сезоне. В топ-лигах больше отдал только Де Брюйне (15).

• Он первый футболист в этом сезоне, кто выбил больше 10 голов и голевых передач (13+13). Вторым в сезоне, кто набрал по обоим показателям 10+, стал Лео Месси.

• Уже сейчас у Санчо такие же цифры, как в прошлом сезоне – тогда было 26 по гол+пас (12+14).

• За два сезона у него 27 голевых передач – лучший показатель в топ-5 лигах.

• Санчо – шестой в Бундеслиге по успешным обводкам (2.7 за игру).

• Даже Неймар называет его особенным.

• Всего за «Боруссию» он сыграл 85 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 45 голевых. Вау.

2018-2019: 12 goals, 14 assists2019-2020: 13 goals, 13 assistsIt’s February and @Sanchooo10 has been involved as as many league goals this season as he was all of last season pic.twitter.com/MAz91dKijd