Санчо – суперталант: в 19 лет забивает и отдает как Месси. Но нас настораживают его слабые стороны

Проанализировали каждое его голевое действие.

Джейдон Санчо невероятно хорош в этом сезоне. Ему всего 19 лет, а у него такие достижения:

• 14 ассистов в этом сезоне. В топ-лигах больше отдал только Де Брюйне (15).

• Он первый футболист в этом сезоне, кто выбил больше 10 голов и голевых передач (13+13). Вторым в сезоне, кто набрал по обоим показателям 10+, стал Лео Месси.

• Уже сейчас у Санчо такие же цифры, как в прошлом сезоне – тогда было 26 по гол+пас (12+14).

• За два сезона у него 27 голевых передач – лучший показатель в топ-5 лигах.

• Санчо – шестой в Бундеслиге по успешным обводкам (2.7 за игру).

• Даже Неймар называет его особенным.

• Всего за «Боруссию» он сыграл 85 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 45 голевых. Вау.

2018-2019: 12 goals, 14 assists2019-2020: 13 goals, 13 assistsIt’s February and @Sanchooo10 has been involved as as many league goals this season as he was all of last season pic.twitter.com/MAz91dKijd — B/R Football (@brfootball) February 14, 2020

Если брать голы и ассисты во всех турнирах за сезон, у Санчо 33 голевых действия в 30 матчах. Мы помотрели каждое.

Главная отличительная черта голов Санчо – он много забивает, получая мяч на свободном пространстве: таких голов 13 из 16. После этого он либо отправляет мяч в пустые, либо делает пару движений (подработка мяча или скоростная обводка) и забивает. 10 из 16 голов он забил вообще без всякого сопротивления. Столько же, когда «Боруссия» выбегала в контратаки.

Но голевые передачи Санчо чаще отдает именно в позиционных атаках, когда соперник выстроено обороняется – всего шесть ассистов из 17 Санчо отдал в контратаках. Правда, здесь есть важное но: 11 из 17 ассистов Санчо отдал, имея перед собой кучу свободного пространства – обычно одиноко получая мяч на фланге.

Получается, что из 33 голевых действий в этом сезоне, 24 Санчо совершил, имея перед собой много свободного пространства. 16 из 33 – на контратаках (что подчеркивает стиль «Боруссии»). И важно еще вот что: только одно голевое действие Санчо совершил, располагаясь спиной к чужим воротам. Во всех остальных 32 случаях он получал мяч, находясь лицом к чужим воротам – в максимально удобных для него условиях.

Finish the sentenceJadon Sancho is... pic.twitter.com/s9CIM8ux6g — Goal (@goal) February 14, 2020

И что, Санчо ничего не умеет в атаках, когда нет свободного пространства и защита хорошо организована? Умеет, но пока не на очень хорошем уровне. Пять голов он забил после обводок – важный его скилл раз. Четыре голевых действиях совершил, обыгравшись с партнером в стеночку – важный скилл два. Забил три гола, открывшись на линии офсайда – три.

Ему помогает сверхвысокая реализация

Санчо действительно силен, особенно учитывая возраст. Он забивает и отдает слишком много. Он быстрый, хорошо читает эпизоды, элитно открывается по всему полю и гениально реализует. Но еще ему помогает высокая реализация моментов.

«Боруссия» лучше всех в топ-5 лигах реализует моменты. Это даже аномалия: по ожидаемым голам (xG) у нее было 45 реальных шансов, чтобы забить; а забила она – 63 мяча. Тенденцию олицетворяет Санчо: у него семь ожидаемых голов (xG) и столько же ожидаемых голевых (xA), но забил и отдал он в два раза больше (13+13).

Что это значит? Санчо действительно на топ-уровне реализует моменты и редко бьет мимо ворот. В Бундеслиге у него всего 12 ударов мимо – очень мало. И важно, что все голы Санчо забил из пределов штрафной. Он действительно редко бьет из неудобных ситуаций.

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Но еще раз: много голевых действий Санчо совершает без сопротивления и на свободном пространстве – максимально благоприятные для него обстоятельства. Это и специфика Бундеслиги, в которой мало команд прижимаются к своим воротам; и контратакующий стиль «Боруссии».

В других условиях (другой лиге и команде) Санчо будет сложнее. Придется повышать скиллы в игре спиной к воротам и в сжатых пространствах.

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