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    Санчо – суперталант: в 19 лет забивает и отдает как Месси. Но нас настораживают его слабые стороны


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    Сегодня, 15:07
    Проанализировали каждое его голевое действие.

    Джейдон Санчо невероятно хорош в этом сезоне. Ему всего 19 лет, а у него такие достижения:

    • 14 ассистов в этом сезоне. В топ-лигах больше отдал только Де Брюйне (15).

    • Он первый футболист в этом сезоне, кто выбил больше 10 голов и голевых передач (13+13). Вторым в сезоне, кто набрал по обоим показателям 10+, стал Лео Месси.

    • Уже сейчас у Санчо такие же цифры, как в прошлом сезоне – тогда было 26 по гол+пас (12+14).

    • За два сезона у него 27 голевых передач – лучший показатель в топ-5 лигах.

    • Санчо – шестой в Бундеслиге по успешным обводкам (2.7 за игру).

    • Даже Неймар называет его особенным.

    • Всего за «Боруссию» он сыграл 85 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 45 голевых. Вау.

    Если брать голы и ассисты во всех турнирах за сезон, у Санчо 33 голевых действия в 30 матчах. Мы помотрели каждое.

    Главная отличительная черта голов Санчо – он много забивает, получая мяч на свободном пространстве: таких голов 13 из 16. После этого он либо отправляет мяч в пустые, либо делает пару движений (подработка мяча или скоростная обводка) и забивает. 10 из 16 голов он забил вообще без всякого сопротивления. Столько же, когда «Боруссия» выбегала в контратаки.

    Но голевые передачи Санчо чаще отдает именно в позиционных атаках, когда соперник выстроено обороняется – всего шесть ассистов из 17 Санчо отдал в контратаках. Правда, здесь есть важное но: 11 из 17 ассистов Санчо отдал, имея перед собой кучу свободного пространства – обычно одиноко получая мяч на фланге.

    Получается, что из 33 голевых действий в этом сезоне, 24 Санчо совершил, имея перед собой много свободного пространства. 16 из 33 – на контратаках (что подчеркивает стиль «Боруссии»). И важно еще вот что: только одно голевое действие Санчо совершил, располагаясь спиной к чужим воротам. Во всех остальных 32 случаях он получал мяч, находясь лицом к чужим воротам – в максимально удобных для него условиях.

    И что, Санчо ничего не умеет в атаках, когда нет свободного пространства и защита хорошо организована? Умеет, но пока не на очень хорошем уровне. Пять голов он забил после обводок – важный его скилл раз. Четыре голевых действиях совершил, обыгравшись с партнером в стеночку – важный скилл два. Забил три гола, открывшись на линии офсайда – три.

    Ему помогает сверхвысокая реализация

    Санчо действительно силен, особенно учитывая возраст. Он забивает и отдает слишком много. Он быстрый, хорошо читает эпизоды, элитно открывается по всему полю и гениально реализует. Но еще ему помогает высокая реализация моментов.

    «Боруссия» лучше всех в топ-5 лигах реализует моменты. Это даже аномалия: по ожидаемым голам (xG) у нее было 45 реальных шансов, чтобы забить; а забила она – 63 мяча. Тенденцию олицетворяет Санчо: у него семь ожидаемых голов (xG) и столько же ожидаемых голевых (xA), но забил и отдал он в два раза больше (13+13).

    Что это значит? Санчо действительно на топ-уровне реализует моменты и редко бьет мимо ворот. В Бундеслиге у него всего 12 ударов мимо – очень мало. И важно, что все голы Санчо забил из пределов штрафной. Он действительно редко бьет из неудобных ситуаций.

    ***

    Но еще раз: много голевых действий Санчо совершает без сопротивления и на свободном пространстве – максимально благоприятные для него обстоятельства. Это и специфика Бундеслиги, в которой мало команд прижимаются к своим воротам; и контратакующий стиль «Боруссии».

    В других условиях (другой лиге и команде) Санчо будет сложнее. Придется повышать скиллы в игре спиной к воротам и в сжатых пространствах.

    В последний год «Герта» тратит слишком много. Мы знаем, откуда у нее столько денег

    Что вообще творит этот Холанд?

    Забивает топам, восхищает чужих фанатов, держит рекорд Бундеслиги. В Германии появился новый герой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: GES-Sportfoto/www.imago-images.de/Global Look Press
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