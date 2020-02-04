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    В последний год «Герта» тратит слишком много. Мы знаем, откуда у нее столько денег


    4
    Голосов: 4
    04.02.2020 14:03
    В планах – стать суперклубом, построить новый стадион и бороться за победу в еврокубках.

    Неожиданно, но «Герта» – самый активный участник зимнего трансферного окна среди команд Бундеслиги. За месяц «Герта» оформила 4 сделки на 81 миллион евро: купила Кшиштофа Пентека из «Милана», Люку Тусара из «Лиона», Матеуса Кунью из «Лейпцига» и Сантьяго Аскасибара из «Штутгарта».

    Объяснение этой щедрости нашлось у Ларса Виндхорста: «Мы хотим сделать из «Герты» успешный проект, который будет успешен как в плане футбола, так и в плане бизнеса. Поэтому я хочу порадовать болельщиков: в ближайшее время клуб ждет перестройку, основным вектором которого является мощное укрепление состава».

    Что за Виндхорст?

    Ларс Виндхорст – немецкий предприниматель, сколотивший свое состояние в конце прошлого тысячелетия. Еще школьником Виндхорст основал несколько успешных стартапов по сборке и продаже техники, некоторые из которых, правда, сгорели к началу нулевых.

    В начале века Виндхорст вернулся на большой рынок, но уже уделял внимание не только технологиям, но и другим прибыльным отраслям. Виндхорст осваивал инвестиционные рынки, добычу полезных ископаемых, открыл модный бренд. В середине двухтысячных Виндхорст основал холдинг Tennor, в состав которого входят такие крупные фирмы как, например, магазин одежды La Perla, судоверфь Flensburg FSG.

    Виндхорст не фанатеет от футбола – покупку «Герты» посоветовали ему люди из окружения, ссылаясь на то, что это довольно прибыльный бизнес. Большие клубы были ему закрыты – из-за высокого прайса контрольных пакетов акций (Виндхорст рассчитывает на полное управление, а не на просто долю). «Герта» была подходящим вариантом: крепкий середняк, который периодически выступает в еврокубках.

    Летом в распоряжении Виндхорста и холдинга Tennor Holding было 37,5% акций «Герты». Осенью он увеличил долю до 49,9%, что дало ему полное управление «Гертой».

    Как Виндхорст повлиял на «Герту»? Почему все-таки «Герта» столько покупает? Что с клубом будет дальше?

    В ноябре «Герта» уволила Човича (но оставила его в клубе), а главным тренером команды стал Юрген Клинсманн. Приглашение Клинсманна – идея Виндхорста. Ее Виндхорст продвигал среди членов руководства с начала сезона и реализовал, когда приобрел контрольный пакет акций (то есть в совете руководителей из 9 мест 5 заняли представители холдинга Tennor).

    Пока роль Виндхорста заключается лишь в инвестировании денег. Spiegel в своем материале объяснил: Виндхорст на данный момент занимается созданием проекта, который даст результат прямо сейчас. О будущем он задумается, когда «Герта» выиграет первый трофей.

    Пентек, Тусар, Кунья и Аскасибара – первые трансферы «Герты» под самостоятельным руководством Tennor Holding. Но зимой, по данным Bild, «Герта» думала о подписании Дракслера, Джана и Гетце. Другие инсайдеры говорят, что к кандидатурам Драксера и Гетце (он будет свободным агентом) «Герта» вернется следующим летом. Как и к выбору нового тренера: контракт Клинсманна с «Гертой» рассчитан до конца сезона.

    Сезонные доходы «Герты» превышают расходы – Виндхорст доволен этим фактом, но планирует увеличение разницы. Кроме того, Виндхорст нацелен на увеличение прибыли от рекламы, продажи атрибутики, продажи клубной продукции и еды перед матчами. В сезоне-2018/19 эта сумма составляла около 50 миллионов евро. Виндхорст мечтает о том, чтобы подойти как можно ближе к отметке в 200 миллионов – показатель «ПСЖ» в прошлом сезоне.

    Виндхорст не делал резких обещаний – не говорил о покупках Неймара и других звезд. Он лишь рассказывал о планах сделать из большого клуба проект мирового масштаба, который постоянно борется не только за немецкие, но и за европейские кубки. Для этого он предупредил болельщиков, что нужно немного подождать: Виндхорст не хочет бездумно вбрасывать деньги, а анализирует все детали и составляет нормальный план по развитию команды.

    Еще один способ заигрывания с болельщиками – строительство нового стадиона. Берлинский «Олимпиаштадион» – великая, но старая арена (построена в 1936-м, последний раз реконструирована в 2006-м). Виндхорст поддерживает планы остальных членов руководителей потратиться на разработку проекта нового стадиона и на строительство в ближайшие сезоны.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de, Xinhua, dpa/Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      Маленький 4 февраля, 23:07

      Где-то я такое уже видел. Плохо все кончилось

      0
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    • ...
      Рейтинг: -663

      Вот оно чё Михалыч 4 февраля, 14:27

      Это хорошо.Чем больше таких клубов, в которые вливают финансы, тем сильнее конкуренция не только в стране, но и в еврокубках.А значит будет борьба, интрига, сенсации.То что надо любителям футбола....Вот как в прошлом сезоне плей офф ЛЧ. Столько нежданчиков было, победных голов в последние минуты....Супер !

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