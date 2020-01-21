7 интересных трансферов зимы, которые вы пропустили

Необычные аренды, выкупы контрактов и даже покупка за 18 миллионов.

Валентино Лазаро («Интер» – «Ньюкасл», аренда за 1,5 миллиона евро)

Конте хвалят за отличную работу на трансферном рынке. При нем взбодрился Лукаку, а зимой пришли еще несколько опытных игроков из АПЛ. Подписание Лазаро – пример одного из трансферных провалов в работе Конте. Летом Лазаро подписали из «Герты» за 22 миллиона евро. Все это произошло на фоне отличного сезона Лазаро в Бундеслиге: за 31 матч тот забил три гола и отдал семь ассистов.

За половину сезона в «Интере» Лазаро участвовал только в шести матчах, где отдал один голевой пас. Конте отвечал на вопросы о нем еще в октябре – уже тогда было понятно, что с новичком что-то не так: «Он молод и пришел к нам из команды среднего класса. Поэтому мы должны учитывать, что он может столкнуться с трудностями. Я должен работать с ним и улучшать его».

Терпения Конте хватило до зимы. Еще за месяц до трансферного окна появлялись слухи об интересе к Лазаро со стороны «Ньюкасла». Зимой слух стал реальностью: Лазаро уехал в АПЛ по арендному соглашению на полгода. Журналист Николо Скира писал, что предложение «Ньюкасла» включало в себя еще и опцию выкупа Лазаро за 20 миллионов евро. Так Лазаро за два сезона попал сразу в три топ-чемпионата.

Джек Родуэлл («Шеффилд Юнайтед», свободный агент)

«Шеффилд Юнайтед» прямо сейчас идет в АПЛ на шестом месте – выше «МЮ» и «Арсенала». В зимнее трансферное окно клуб подписал сразу пять игроков. Одним из них (самым дешевым) оказался Джек Родуэлл. Он находился без команды полгода, когда в июле 2019-го истек контракт с «Блэкберном» (21 матч за сезон в Чемпионшипе).Родуэлл не играл в АПЛ с сезона-2016/17. Тогда он вылетел с «Сандерлендом» в Чемпионшип, где потом провел за клуб две игры.

Родуэллу всего 28 лет, но к этому возрасту он растерял весь топ-уровень. Фанаты АПЛ помнят его еще по игре в «Эвертоне» и в «Манчестер Сити». Этой осенью Ди Марцио вбросил, что Родуэлл вообще может перейти в «Рому». Нет – пока только «Шеффилд».

Дуван Сапата («Сампдория» – «Аталанта», выкуп контракта за 12 миллионов евро)

«Аталанта» подписала Сапату еще перед началом прошлого сезона: двухлетняя аренда стоила команде 14 миллионов евро. Сапата так впечатлил своей результативностью, что лета ждать не стали. Утопающая «Сампдория» заработала 12 миллионов на игроке, который уже давно доминирует в другой команде (даже сыграл в ЛЧ). «Аталанта» сохранила у себя форварда, забившего 29 голов за полтора сезона в Серии А.

Юлиан Грессель («Атланта Юнайтед» – «Ди Си Юнайтед», 675 тысяч евро)

Немец Грессель играл в Германии на уровне любителей, а в 2013 году уехал на учебу в США. Там он постепенно дошел до профессионалов, где и заиграл в «Атланте». Сейчас Гресселю 26 лет – к этому возрасту он имеет в активе титул лучшему новичку МЛС, командную победу в МЛС и успех в открытом кубке США. Теперь он впервые за карьеру меняет клуб – это одно из главных событий межсезонья в МЛС.

«Я всегда думал, что останусь в «Атланте» – это было своеобразным консенсусом. Но все закончилось так – в этом нет ничего страшного. Сейчас я взволнован тем, что весь этот процесс завершен, и я просто могу вернуться к игре», – рассказал Грессель уже после своего ухода из клуба. Одного из лучших игроков «Атланты» (да, там еще Мартинес) забрали в клуб, где могут быть сложности.

Юлиан Грессель – универсал, который может сыграть на пяти позициях. В прошлом году он забил восемь голов, отдал 12 ассистов и бегал в атаке. Для «Атланты» это потеря в атакующих умениях, для «Ди Си Юнайтед» – серьезное дополнение к обновленному составу. Есть прогноз, что Гресселя будут использовать на месте правого защитника, хотя в самом клубе говорят только о его атакующих навыках – и докупают еще людей для атаки.

[Transfert] Aurélien Tchouaméni s'engage avec l' @AS_Monaco. Le Club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. #Mercatohttps://t.co/X6W9S6cajn pic.twitter.com/UfBSWhjMyx — FC Girondins de Bordeaux(@girondins)January 29, 2020

Орельен Тчуамени («Бордо» – «Монако», 18 миллионов евро)

К тратам «Монако» часто возникают вопросы, но в этом клубе угадывают с молодыми игроками. Тчуамени только в январе исполнилось 20 лет, а у него уже есть приличное количество игр в основе клуба Лиги 1. В «Бордо» его использовали в двух сезонах, в каждом из которых Тчуамени проводил больше десяти матчей (в среднем – 70 минут на поле). О своей позиции на поле Тчуамени говорит, что ему нравится быть звеном между обороной и атакой.

«Монако» и «Бордо» в этом сезоне соседствуют в таблице, но потенциально этот переход – шанс на прогресс для самого Тчуамени. Он согласен с такой логикой: «Когда я услышал о первых слухах, сразу обсудил их с агентом. Когда узнал конкретное, не задавал себе никаких вопросов. Есть все элементы, чтобы я чувствовал себя здесь хорошо. В «Бордо» тоже все было нормально, но это новый шаг в моей карьере». Потенциальный конкурент Головина?

Штефан Илсанкер («РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», 500 тысяч евро)

Уход Илсанкера – доступный и показательный пример перемен в «Лейпциге». Он попал в эту команду еще в момент ее игры в Бундеслиге-2. С ней же Илсанкер попал в Бундеслигу, а дальше постепенно проигрывал конкуренцию и давал конкурентам игровое время. От 31 матча за полный сезон-2016/17 он дошел до шести игр в первой половине этого. В 30 лет Илсанкер все еще имеет качество, но уже уходит на уровень ниже. Это вызов для него и дешевое усиление состава «Айнтрахта».

Леонардо Кампана («Барселона Гуякиль» – «Вулверхэмптон», бесплатно)

Новый уровень в работе Жорже Мендеша – теперь он собирает состав «Вулверхэмптона» не только из португальцев. Кампана начал сотрудничество с Мендешем только в ноябре, а уже через пару месяцев приехал из Эквадора в клуб АПЛ. С этим трансфером игроку помогал еще и агент Гонсало Варгас – всех своих представителей Кампана уже поблагодарил в инстаграме.

У себя на родине Кампаной серьезно интересовались топ-клубы. Все узнали его в прошлом сезоне, когда Кампана стал лучшим бомбардиром чемпионата Южной Америки до 20 лет. Там он забил шесть голов за сборную Эквадора, а потом с ней же занял третье место на юношеском ЧМ до 20 лет. В «Барселоне» с голами было хуже – только три мяча в чемпионате.

Интересно, что сейчас Кампана далеко не сразу попадет на тренировки с основой «Вулверхэмптона». Ему опять предстоят матчи за сборную, но сутки в расположении клуба Кампана все-таки провел: «Я был здесь всего один день, но некоторое время следил за командой. Я смотрю за их социальными сетями, поэтому знаю команду и всех игроков».

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