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    АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу у «Виллы» на последних минутах, Алдервейрелд забил по голу в свои и чужие ворота

    В 26-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Астон Виллой».

    В первом тайме Тоби Алдервейрелд сначала отправил мяч в свои ворота, а затем забил гол в ворота «Виллы». Сон Хын-Мин вывел «шпор» вперед, добив мяч в сетку после сейва голкипера Пепе Рейны с пенальти, однако во втором тайме Бьорн Энгелс сравнял счет. В добавленное время Сон забил победный гол.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур.

    Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:3 (1:2)

    Голы:1:0 – Алдервейрелд, 9 (автогол); 1:1 – Алдервейрелд, 27; 1:2 – Сон Хын-Мин, 45; 2:2 – Энгелс, 53; 2:3 – Сон Хын-Мин, 90+4.

    Нереализованный пенальти: Сон Хын-Мин, 45.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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