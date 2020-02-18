Введите ваш ник на сайте
Материалы

Астон Вилла - Тоттенхэм

16.02.2020, Воскресенье, 17:00 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Премьер-лига, 26 тур Астон Вилла - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
10 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Англия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
11 тур
2 ноября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
11 апреля, суббота 17:00 Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла
10 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла
8 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
24 сентября, вторник 22:45 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 21:30 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
7 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
12 тур
21 ноября, понедельник 23:59 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
26 декабря, воскресенье 20:30 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
4 тур
15 сентября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 20:20 Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм
8 тур
1 октября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 4:4 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
...
  • Читайте нас: 