«Опыт и сила». Крыховяк охарактеризовал Семина

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поговорил о главном тренере Юрии Семине. Поляк заверил, что команда бьется за него.

— Юрий Семин уже много лет тренирует команду. Все в команде действительно бьются «за него»?

— Мы — команда. Мы бьемся за наш клуб. Важен каждый — игроки, тренеры, физиотерапевты, весь персонал. Мы — большая семья и хотим побеждать. Конечно, мы бьемся за нашего тренера. И друг за друга.

— Если сравнивать тренеров, с которыми вы работали, что отличает Семина?

— Опыт и сила. Он наслаждается жизнью, хорошо относится к игрокам.