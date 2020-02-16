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«Опыт и сила». Крыховяк охарактеризовал Семина

16 февраля 2020, 14:06

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поговорил о главном тренере Юрии Семине. Поляк заверил, что команда бьется за него.

— Юрий Семин уже много лет тренирует команду. Все в команде действительно бьются «за него»?

— Мы — команда. Мы бьемся за наш клуб. Важен каждый — игроки, тренеры, физиотерапевты, весь персонал. Мы — большая семья и хотим побеждать. Конечно, мы бьемся за нашего тренера. И друг за друга.

— Если сравнивать тренеров, с которыми вы работали, что отличает Семина?

— Опыт и сила. Он наслаждается жизнью, хорошо относится к игрокам.

  • Семин не может назвать «Локомотив» своим домом.
  • Семин впервые возглавил «Локомотив» в 1986 году.
  • В качестве игрока Семин выступал за москвичей с 1975 по 1977 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож Семин Юрий
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