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    «Опыт и сила». Крыховяк охарактеризовал Семина

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поговорил о главном тренере Юрии Семине. Поляк заверил, что команда бьется за него.

    — Юрий Семин уже много лет тренирует команду. Все в команде действительно бьются «за него»?

    — Мы — команда. Мы бьемся за наш клуб. Важен каждый — игроки, тренеры, физиотерапевты, весь персонал. Мы — большая семья и хотим побеждать. Конечно, мы бьемся за нашего тренера. И друг за друга.

    — Если сравнивать тренеров, с которыми вы работали, что отличает Семина?

    — Опыт и сила. Он наслаждается жизнью, хорошо относится к игрокам.

    • Семин не может назвать «Локомотив» своим домом.
    • Семин впервые возглавил «Локомотив» в 1986 году.
    • В качестве игрока Семин выступал за москвичей с 1975 по 1977 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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