«Опыт и сила». Крыховяк охарактеризовал Семина

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поговорил о главном тренере Юрии Семине. Поляк заверил, что команда бьется за него.
— Юрий Семин уже много лет тренирует команду. Все в команде действительно бьются «за него»?
— Мы — команда. Мы бьемся за наш клуб. Важен каждый — игроки, тренеры, физиотерапевты, весь персонал. Мы — большая семья и хотим побеждать. Конечно, мы бьемся за нашего тренера. И друг за друга.
— Если сравнивать тренеров, с которыми вы работали, что отличает Семина?
— Опыт и сила. Он наслаждается жизнью, хорошо относится к игрокам.
- Семин не может назвать «Локомотив» своим домом.
- Семин впервые возглавил «Локомотив» в 1986 году.
- В качестве игрока Семин выступал за москвичей с 1975 по 1977 год.
Источник: «Спорт-Экспресс»