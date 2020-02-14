Семин: «Не могу назвать «Локомотив» родным домом. Из родного дома не выгоняют»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, что для него значит московский клуб. Специалист не может назвать его родным домом.

«Могу ли я назвать «Локомотив» родным домом? Нет, не могу. Из родного дома не выгоняют, а мне приходилось уходить несколько раз… Но все равно, это важнейшая часть жизни.

И самое главное завоевание – не медали и кубки, а отношение болельщиков. В 90-е на «Локо» ходило 200 человек, а сейчас нередко полный стадион набивается. Значит, не зря потрачено столько труда, отдано столько сил», – сказал Семин в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном.