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  • Семин: «Не могу назвать «Локомотив» родным домом. Из родного дома не выгоняют»

Семин: «Не могу назвать «Локомотив» родным домом. Из родного дома не выгоняют»

14 февраля 2020, 01:21
14

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, что для него значит московский клуб. Специалист не может назвать его родным домом.

«Могу ли я назвать «Локомотив» родным домом? Нет, не могу. Из родного дома не выгоняют, а мне приходилось уходить несколько раз… Но все равно, это важнейшая часть жизни.

И самое главное завоевание – не медали и кубки, а отношение болельщиков. В 90-е на «Локо» ходило 200 человек, а сейчас нередко полный стадион набивается. Значит, не зря потрачено столько труда, отдано столько сил», – сказал Семин в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном.

  • Семин впервые возглавил «Локомотив» в 1986 году.
  • В качестве игрока Семин выступал за москвичей с 1975 по 1977 год.
  • «Локомотив» сейчас в РПЛ идет пятым.

Источник: YouTube-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (14)
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RotBerg
1581647685
Это когда на Локо полный стадион ходит?))) когда на выезде в Питере или Ростове?)))
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Ганнибал Лектор
1581649233
Да уж, тут Палыч прав. Обидно, наверное, создавать команду, из которой тебя выгоняет тупая баба, "у которой конфликт с футболом"
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sochi-2013
1581652934
Мешает Палыч "приличным" людям деньги пилить. Никак не хочет принять, что современный футбол, только на этом и строится!
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Диктор
1581652988
Обидно за Семина
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portero
1581661692
Палыч время пришло отдохнуть, на трибунах тебе будут рады.
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vingor
1581666174
Мало того баба выгоняла, так и сейчас закулисье в Локомотиве в тихаря крутят вертят. Нельзя поступать так с человеком буквально создавшим эту команду!
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sined1951
1581671178
Что за дурачьё постоянно желает отправить Семина на пенсию, он ее уже получает. Человека нужно оценивать по результатам его работы, а не по возрасту. Он хороший тренер, если силы есть, то пусть тренирует. А троллят его потому. что кто-то блатной хочет занять его место тренера.
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Retiremen_VMF
1581671646
Дед, прекрати мешать людям воровать, дай им свободу, и Локо станет домом.
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izy
1581683447
Палыч,ты ж МОНОЛИТ ,на таких как ты история пишется!
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zigbert
1581703033
Как бы не складывалась его судьба в команде ,все же лучшие годы своей карьеры он провел именно в Локомотиве.
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