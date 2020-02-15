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  • Лапочкин: «Спартак» в моих матчах побеждает? Так получается, стечение обстоятельств»

Лапочкин: «Спартак» в моих матчах побеждает? Так получается, стечение обстоятельств»

15 февраля 2020, 20:36
9

Судья РПЛ из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин прокомментировал статистику игр «Спартака» при своем судействе. Чаще всего москвичи побеждают.

— Исходя из статистики, при вашем назначении на матч «Спартака», процентов на 90 можно быть уверенным, что красно-белые выиграют.

— Так получается. Были разные случаи — когда при мне они проигрывали, — напомнил Лапочкин. — Но сейчас длится такая серия, когда они добиваются положительного результата. Не при моем участии, а когда я обслуживаю их матч. Стечение обстоятельств. В этом чемпионате дважды судил игры «Спартака». В одной он забил победный гол на 90+, а в другой дома сыграл вничью.

  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
  • Чемпионат возобновляется в последней декаде февраля.
  • Лапочкин судит матчи РПЛ с 2011 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Лапочкин Сергей
Комментарии (9)
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СвинкаСправедливости
1581794998
Остальные судьи нас уничтожают, лол. При Вилкове 30 процентов очков набираем и никого это не волнует.
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Томик
1581795713
Мало того, что судят как Вилков почти все, давайте ещё и Лапочкина ангажируем. И так уже запугали - в крайнем матче ничего не видел, хоть ноги игрокам Спартака отрывай. Давайте лучше напишем статью с интервью Вилкова: "Почему меня вытаскивают из дисквалификации именно тогда, когда надо свистеть в сторону ворот Спартака??Это совпадение. Просто именно к этому моменту я полностью искупаю свою вину."
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Ганнибал Лектор
1581801983
До тех пор, пока Лапочкины судят только в РПЛ - нашим командам, в том числе и Спартаку будет трудно чего-то добиться...
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RotBerg
1581828786
Левников так же говорит))
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vladimir-7
1581833553
Судя по текущему положению команд в турнирной таблице РПЛ, Газпром продолжает финансировать судей, а вот Лукойл, временно прекратил или сильно сократил своё финансирование, поэтому такой результат.
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vka1970
1581833804
Бомжам надо вспомнить как Вилков команды уничтожает своим присутствием на поле.И всегда в пользу Зенита.Вот там просто сто процентный вариант.
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Retiremen_VMF
1581848374
А кто против побед Спартака? Я лично против таких побед Спартака, когда после матча Лапочкин получает неуд и признают не поставленный в ворота Спартака пеналь ошибкой, а ставит в чужие ворота явно сомнительный. Да и частота назначения как бы намекает на стабильность в этом вопросе
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