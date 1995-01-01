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    Лапочкин: «Спартак» в моих матчах побеждает? Так получается, стечение обстоятельств»

    Судья РПЛ из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин прокомментировал статистику игр «Спартака» при своем судействе. Чаще всего москвичи побеждают.

    — Исходя из статистики, при вашем назначении на матч «Спартака», процентов на 90 можно быть уверенным, что красно-белые выиграют.

    — Так получается. Были разные случаи — когда при мне они проигрывали, — напомнил Лапочкин. — Но сейчас длится такая серия, когда они добиваются положительного результата. Не при моем участии, а когда я обслуживаю их матч. Стечение обстоятельств. В этом чемпионате дважды судил игры «Спартака». В одной он забил победный гол на 90+, а в другой дома сыграл вничью.

    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
    • Чемпионат возобновляется в последней декаде февраля.
    • Лапочкин судит матчи РПЛ с 2011 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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