Лапочкин: «Спартак» в моих матчах побеждает? Так получается, стечение обстоятельств»

Судья РПЛ из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин прокомментировал статистику игр «Спартака» при своем судействе. Чаще всего москвичи побеждают.

— Исходя из статистики, при вашем назначении на матч «Спартака», процентов на 90 можно быть уверенным, что красно-белые выиграют.

— Так получается. Были разные случаи — когда при мне они проигрывали, — напомнил Лапочкин. — Но сейчас длится такая серия, когда они добиваются положительного результата. Не при моем участии, а когда я обслуживаю их матч. Стечение обстоятельств. В этом чемпионате дважды судил игры «Спартака». В одной он забил победный гол на 90+, а в другой дома сыграл вничью.