Директор «Зенита» Рибалта: «Лимит не сделает РПЛ или сборную лучше. Играть в каждой команде будут только трое россиян. Не понимаю, зачем такой лимит»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта раскритиковал новую схему лимита на легионеров в РПЛ, которая будет действовать со следующего сезона. В заявке команд на матч будут разрешены только восемь иностранцев.

– Со следующего сезона вступает в силу новый лимит. Ваше к нему отношение?

– Для меня любой лимит – это негатив. Он не сделает чемпионат или сборную лучше. Это мое мнение.

– То есть никакого позитива нет?

– По правде говоря, я его не вижу. Например, если все восемь иностранцев будут в форме, то играть будут всего трое россиян. Так что я не понимаю, для чего такой лимит вводится.