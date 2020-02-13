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  • Директор «Зенита» Рибалта: «Лимит не сделает РПЛ или сборную лучше. Играть в каждой команде будут только трое россиян. Не понимаю, зачем такой лимит»

Директор «Зенита» Рибалта: «Лимит не сделает РПЛ или сборную лучше. Играть в каждой команде будут только трое россиян. Не понимаю, зачем такой лимит»

13 февраля 2020, 21:59
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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта раскритиковал новую схему лимита на легионеров в РПЛ, которая будет действовать со следующего сезона. В заявке команд на матч будут разрешены только восемь иностранцев.

– Со следующего сезона вступает в силу новый лимит. Ваше к нему отношение?

– Для меня любой лимит – это негатив. Он не сделает чемпионат или сборную лучше. Это мое мнение.

– То есть никакого позитива нет?

– По правде говоря, я его не вижу. Например, если все восемь иностранцев будут в форме, то играть будут всего трое россиян. Так что я не понимаю, для чего такой лимит вводится.

  • Сейчас обязательное количество россиян регламентировано на поле, а не в заявке.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • У команды самый дорогой состав в лиге.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
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Hektor 84
1581623801
Рпл заполонят второсортные леги типа Биквалфи
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paracetamol
1581627872
Не понимаю, зачем такой лимит? ------------------------ То-то и оно-то. Но галочку поставили! Видимость работы, и пар выпустили от неудач.
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