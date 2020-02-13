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    Директор «Зенита» Рибалта: «Лимит не сделает РПЛ или сборную лучше. Играть в каждой команде будут только трое россиян. Не понимаю, зачем такой лимит»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта раскритиковал новую схему лимита на легионеров в РПЛ, которая будет действовать со следующего сезона. В заявке команд на матч будут разрешены только восемь иностранцев.

    – Со следующего сезона вступает в силу новый лимит. Ваше к нему отношение?

    – Для меня любой лимит – это негатив. Он не сделает чемпионат или сборную лучше. Это мое мнение.

    – То есть никакого позитива нет?

    – По правде говоря, я его не вижу. Например, если все восемь иностранцев будут в форме, то играть будут всего трое россиян. Так что я не понимаю, для чего такой лимит вводится.

    • Сейчас обязательное количество россиян регламентировано на поле, а не в заявке.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • У команды самый дорогой состав в лиге.

    Источник: Sport24

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