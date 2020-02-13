Главные новости дня. Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге, РПЛ и «Тинькофф» не могут договориться

Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге.
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«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси» за 40 миллионов.
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Источник: Бомбардир.ру