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Главные новости дня. Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге, РПЛ и «Тинькофф» не могут договориться

13 февраля 2020, 21:59
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Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге.

The Times: «МЮ» поместил Игало на карантин из-за угрозы коронавируса.

В Кубке России будет введен групповой этап.

«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси» за 40 миллионов.

Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи».

РФС в ближайшее время может продлить контракт с Черчесовым до конца 2022 года.

Дюков: «Кокорин – потенциально игрок сборной, Черчесов рассматривает его».

AS: «ПСЖ» предложит Мбаппе зарплату в 50 миллионов за сезон, чтобы он не ушел в «Реал».

Журналист Егоров: «Вслед за Кокориным в «Сочи» может отправиться Шатов».

РПЛ и «Тинькофф» не могут договориться. Клубы против символики банка на форме.

Все, это закончилось: Кокорин в «Сочи». Отказавшись от своих слов и принципов

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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moskowcity-petrv
1581623379
В ****** норм
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