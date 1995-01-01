The Times: «МЮ» поместил Игало на карантин из-за угрозы коронавируса

они его в аренду взяли что бы порофлить получается?)
Нападающий Одион Игало не провел в «Манчестер Юнайтед» еще ни одной тренировки.
Как сообщает The Times, клуб принял меры противовирусной безопасности и поместил форварда на двухнедельный карантин.
Игало перешел в «МЮ» в зимнее трансферное окно из «Шанхай Шеньхуа». В Китае нынешней зимой распространяется коронавирус, из-за которого погибло более тысячи человек.
- «МЮ» арендовал 30-летнего футболиста до конца текущего сезона.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.