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    The Times: «МЮ» поместил Игало на карантин из-за угрозы коронавируса

    Нападающий Одион Игало не провел в «Манчестер Юнайтед» еще ни одной тренировки.

    Как сообщает The Times, клуб принял меры противовирусной безопасности и поместил форварда на двухнедельный карантин.

    Игало перешел в «МЮ» в зимнее трансферное окно из «Шанхай Шеньхуа». В Китае нынешней зимой распространяется коронавирус, из-за которого погибло более тысячи человек.

    • «МЮ» арендовал 30-летнего футболиста до конца текущего сезона.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

    Источник: The Times

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +552

      xrrrx 1 час назад

      они его в аренду взяли что бы порофлить получается?)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9365

      DeStar 1 час назад

      зачем он вообще МЮ понадобился)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      sir_Alex 2 часа назад

      Однако!

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