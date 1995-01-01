The Times: «МЮ» поместил Игало на карантин из-за угрозы коронавируса

Нападающий Одион Игало не провел в «Манчестер Юнайтед» еще ни одной тренировки.

Как сообщает The Times, клуб принял меры противовирусной безопасности и поместил форварда на двухнедельный карантин.

Игало перешел в «МЮ» в зимнее трансферное окно из «Шанхай Шеньхуа». В Китае нынешней зимой распространяется коронавирус, из-за которого погибло более тысячи человек.