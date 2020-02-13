AS: «ПСЖ» предложит Мбаппе зарплату в 50 миллионов за сезон, чтобы он не ушел в «Реал»

«ПСЖ» не намерен отпускать форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Для этого французы в ближайшие месяцы предложат футболисту новые условия контракта – зарплату 50 миллионов евро за сезон, пишет AS.
Контракт футболиста действует до 2022 года. Мбаппе является самым дорогим игроком в мире (200 миллионов евро).
- «Реал» и «ПСЖ» лидируют в своих чемпионатах.
- Мбаппе в сезоне Лиги 1 провел 18 матчей, забил 15 голов, сделал четыре результативных паса.
- Форвард – лучший молодой игрок последнего чемпионата мира.
Источник: AS