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  • AS: «ПСЖ» предложит Мбаппе зарплату в 50 миллионов за сезон, чтобы он не ушел в «Реал»

AS: «ПСЖ» предложит Мбаппе зарплату в 50 миллионов за сезон, чтобы он не ушел в «Реал»

13 февраля 2020, 17:56
16

«ПСЖ» не намерен отпускать форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Для этого французы в ближайшие месяцы предложат футболисту новые условия контракта – зарплату 50 миллионов евро за сезон, пишет AS.

Контракт футболиста действует до 2022 года. Мбаппе является самым дорогим игроком в мире (200 миллионов евро).

  • «Реал» и «ПСЖ» лидируют в своих чемпионатах.
  • Мбаппе в сезоне Лиги 1 провел 18 матчей, забил 15 голов, сделал четыре результативных паса.
  • Форвард – лучший молодой игрок последнего чемпионата мира.

Источник: AS
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (16)
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BAIv
1581607913
видно от рекламы ему не перепадает.
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O-Z
1581610002
Не заслуживает он такой зарплаты, проще отпустить..это не принцип.
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Томик
1581612742
Будет ерундой заниматься - в Сочи отправят. Есть там у ПСЖ свой "Сочи"?
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erma
1581613138
Этот мешок с деньгами привяжут к его ноге, чтоб не убежал.
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Cules2013
1581613152
Не удержат ни чем, если захочет уйти. В Реале ему будет и з/п хорошая, и славы больше, и трофее поинтереснее могут прийти. Да и самому играть будет интереснее. ПСЖ тоже нет смысла тратить такое бабло. Всё равно ЛЧ не выиграют, это уже всем понятно. Зачем платить больше, если итог не меняется. ПСЖ нужен хороший тренер, скауты, спорт дир, оттуда и результаты пойдут. И будет это дешевле, чем покупать Неймара и Мбаппе за космические суммы.
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DOCTOR PENALTY
1581616405
И всё???... )))
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egor tikhonov
1581617606
во франции с ПСЖ никто не конкурирует,по сути у них в чемпе тов матчи. а вот в испании или англии будет другой Мбапе-уж поверьте. там ножки то ему поломают(((
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Proker
1581620464
Скоро сам мбаппе купить ПСЖ,и станет руководителем
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VVadic
1581629668
Да уже видно - Мбаппе скучно в Париже. Ему срочно нужно в Реал - это оптимальное решение для него и клуба!
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portero
1581683218
т.е .на руки получит 25 после уплаты налогов.
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