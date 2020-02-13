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    Все, это закончилось: Кокорин в «Сочи». Отказавшись от своих слов и принципов


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 15:49
    Продавили.

    История с арендой Кокорина в «Сочи» длилась больше трех недель. И наконец-то все закончилось – футболист все-таки уезжает на несколько месяцев в «Сочи».

    Изначально конфликт возник из-за того, что решение об аренде приняло высшее руководство «Зенита». Кокорин уходить не собирался. Три недели шло перетягивание каната. Зарубились две команды:

    1) Те, кто были за аренду (в основном высокопоставленные люди): высшее руководство «Зенита», Черчесов, Борис Ротенберг, депутат Госдумы Лебедев. Через прессу (и не только) они продавливали переезд Кокорина в Сочи.

    2) И те, кто против: сам игрок, его жена, отчим, Семак, партнеры по «Зениту» – в общем, его ближайшее окружение. Кокорин наотрез отказался уходить в «Сочи», полетел на сборы с «Зенитом-2» и даже дебютировал за команду.

    Но на этом история не закончилась. Кокорина хотела забрать себе половина клубов РПЛ. А «Зенит» обозначил твердую позицию: не отпустим никуда, кроме «Сочи». Это подтверждали авторитетные источники и владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

    Кокорин говорил, что будущее зависит только от него самого. Отчим передавал слова футболиста, который уверенно говорил, что никуда не поедет.

    Но потом что-то произошло и – Кокорин в «Сочи». Нобель Арустамян и Геннадий Орлов рассказывали, что Кокорин ждал нового контракта от «Зенита», и только после его подписания был готов поехать в «Сочи».

    ***

    Точные причины согласия Кокорина пока неизвестны. Зато очевидно, что Александр отказался от своих слов, от слов окружения и семьи; отказался от принципиальной позиции. Его аренда в «Сочи» продавлена. Едет он туда, потому что надо.

    А тут мы объясняли, почему переезд в Сочи – это ок в игровом плане:

    И хорошо, что Кокорин поедет в «Сочи»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1436

      klim2m 26 минут назад

      Кушайте, Шура, кушайте, но можете и не мечтать, что я буду кормить вас бесплатно. За каждую съеденную витаминку, мне нужно будет от вас много мелких услуг. При желании, вы, конечно, можете уйти. – Да, пожалуй, я так и сделаю. – Но вы должны помнить: у нас очень длинные руки! – Пожалуй, тогда, я останусь…( Ильф и Петров )

      1
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      Рейтинг: +101

      egor tikhonov 28 минут назад

      видать не тем местом сидел,если так и не научился за слова отвечать((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1057

      Retiremen_VMF 1 час назад

      А от каких принципов он отказался? От тех когда нажрался и пошел показывать кто он? Или от ЗП в 12 тыр?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +910

      Питерский князь 1 час назад

      Большая потеря для нас.
      Но чемпионами иы всеравно встанем.

      0
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      Рейтинг: -943

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Но потом что-то произошло=========Ну чо произошло .Как в книге "Крестный отец" .Ему сделали предложение, которое он не мог отклонить.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1448

      neim 2 часа назад

      Опять чего-то в уши надули. Не уж-то денег ? )))

      0
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      Рейтинг: +1901

      Kollljan 2 часа назад

      Бомбардир! Укажите источники информации! На эту минуту никаких официальных заявлений не было. Откуда дровишки! Уж не от Нобеля Арустамяна?

      0
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      ...
      Рейтинг: -943

      Вот оно чё Михалыч > Kollljan 1 час назад

      https://rsport.ria.ru/20200213/1564636450.html

      0
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      Рейтинг: +415

      vmonomah17 2 часа назад

      Газовая труба победила! )))

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      Рейтинг: +3000

      Виталий Орехов 2 часа назад

      Счастье не в деньгах... а в их количестве!

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