Все, это закончилось: Кокорин в «Сочи». Отказавшись от своих слов и принципов

Продавили.

История с арендой Кокорина в «Сочи» длилась больше трех недель. И наконец-то все закончилось – футболист все-таки уезжает на несколько месяцев в «Сочи».

Изначально конфликт возник из-за того, что решение об аренде приняло высшее руководство «Зенита». Кокорин уходить не собирался. Три недели шло перетягивание каната. Зарубились две команды:

1) Те, кто были за аренду (в основном высокопоставленные люди): высшее руководство «Зенита», Черчесов, Борис Ротенберг, депутат Госдумы Лебедев. Через прессу (и не только) они продавливали переезд Кокорина в Сочи.

2) И те, кто против: сам игрок, его жена, отчим, Семак, партнеры по «Зениту» – в общем, его ближайшее окружение. Кокорин наотрез отказался уходить в «Сочи», полетел на сборы с «Зенитом-2» и даже дебютировал за команду.

Но на этом история не закончилась. Кокорина хотела забрать себе половина клубов РПЛ. А «Зенит» обозначил твердую позицию: не отпустим никуда, кроме «Сочи». Это подтверждали авторитетные источники и владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

Кокорин говорил, что будущее зависит только от него самого. Отчим передавал слова футболиста, который уверенно говорил, что никуда не поедет.

Но потом что-то произошло и – Кокорин в «Сочи». Нобель Арустамян и Геннадий Орлов рассказывали, что Кокорин ждал нового контракта от «Зенита», и только после его подписания был готов поехать в «Сочи».

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Точные причины согласия Кокорина пока неизвестны. Зато очевидно, что Александр отказался от своих слов, от слов окружения и семьи; отказался от принципиальной позиции. Его аренда в «Сочи» продавлена. Едет он туда, потому что надо.

А тут мы объясняли, почему переезд в Сочи – это ок в игровом плане:

И хорошо, что Кокорин поедет в «Сочи»