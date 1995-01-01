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    РФС в ближайшее время может продлить контракт с Черчесовым до конца 2022 года

    Президент РФС Александр Дюков не исключил, что вскоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым будет подписан новый контракт. Нынешнее соглашение действует до июля 2020 года.

    «Вполне возможно, что в ближайшее время с Черчесовым будет подписано новое соглашение до конца 2022 года с возможностью пролонгации», – сказал Дюков.

    • Черчесов работает с командой с 2016 года.
    • Тренер вывел россиян в четвертьфинал чемпионата мира-2018.
    • Летом Россия выступит на Евро-2020.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3705

      САДЫЧОК 30 минут назад

      А , после Чемпионата Европы не подумали ? Чемпионат Европы-даст ответ , тренер он или физрук !

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