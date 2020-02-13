РФС в ближайшее время может продлить контракт с Черчесовым до конца 2022 года

Президент РФС Александр Дюков не исключил, что вскоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым будет подписан новый контракт. Нынешнее соглашение действует до июля 2020 года.

«Вполне возможно, что в ближайшее время с Черчесовым будет подписано новое соглашение до конца 2022 года с возможностью пролонгации», – сказал Дюков.