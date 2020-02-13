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  • РФС в ближайшее время может продлить контракт с Черчесовым до конца 2022 года

РФС в ближайшее время может продлить контракт с Черчесовым до конца 2022 года

13 февраля 2020, 16:17
3

Президент РФС Александр Дюков не исключил, что вскоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым будет подписан новый контракт. Нынешнее соглашение действует до июля 2020 года.

«Вполне возможно, что в ближайшее время с Черчесовым будет подписано новое соглашение до конца 2022 года с возможностью пролонгации», – сказал Дюков.

  • Черчесов работает с командой с 2016 года.
  • Тренер вывел россиян в четвертьфинал чемпионата мира-2018.
  • Летом Россия выступит на Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Дюков Александр
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1581605654
А , после Чемпионата Европы не подумали ? Чемпионат Европы-даст ответ , тренер он или физрук !
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paracetamol
1581620310
В РФС кто-то сошел с ума, или коллективная крыша поехала?
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Plyash
1581622810
Зачем,всё равно после ЧЕ-20 Черчесов в отставку подаст.
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