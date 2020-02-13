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  • РПЛ и «Тинькофф» не могут договориться. Клубы против символики банка на форме

РПЛ и «Тинькофф» не могут договориться. Клубы против символики банка на форме

13 февраля 2020, 18:54
5

Несмотря на то что о спонсорском сотрудничестве РПЛ и банка «Тинькофф» объявлено на уровне РФС, контракт не заключен. Не все клубы готовы размещать символику организации на форме.

«РПЛ и «Тинькофф-банк» до сих пор не могут согласовать контракт. И проблема не только в небольшой сумме выплат – всего 375 миллионов рублей в год.

Дело в том, что «Тинькофф» хочет, чтобы на форме всех команд появилась нашивка с символикой банка. Но большинство клубов – против: у них уже есть контракты с другими банками и подобное нововведение может привести к конфликту интересов.

Для банкиров же этот пункт существенный и они тоже не хотят уступать», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

  • Ранее сообщалось, что контракт между сторонами будет подписан сроком на 2,5 года.
  • Он вступит в силу уже с весенней части текущего чемпионата.
  • Последние 1,5 года у РПЛ не было титульного спонсора.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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mihail200606
1581611062
Ну вот, Дюков старался..а эти, не благодарные..
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serhio80
1581617156
Говнопиво, говнобанк... Понятно что никто на футболку это гавно наносить не хочет
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paracetamol
1581620198
Символика, наверно, поганая какая?
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portero
1581662696
за эти копейки рекламу всем клубам цеплять????? там просто кто-то откаты хочет получить.
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