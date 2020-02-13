РПЛ и «Тинькофф» не могут договориться. Клубы против символики банка на форме

Несмотря на то что о спонсорском сотрудничестве РПЛ и банка «Тинькофф» объявлено на уровне РФС, контракт не заключен. Не все клубы готовы размещать символику организации на форме.

«РПЛ и «Тинькофф-банк» до сих пор не могут согласовать контракт. И проблема не только в небольшой сумме выплат – всего 375 миллионов рублей в год.

Дело в том, что «Тинькофф» хочет, чтобы на форме всех команд появилась нашивка с символикой банка. Но большинство клубов – против: у них уже есть контракты с другими банками и подобное нововведение может привести к конфликту интересов.

Для банкиров же этот пункт существенный и они тоже не хотят уступать», – пишет телеграм-канал «Мутко против».