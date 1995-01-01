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    РПЛ и «Тинькофф» не могут договориться. Клубы против символики банка на форме

    Несмотря на то что о спонсорском сотрудничестве РПЛ и банка «Тинькофф» объявлено на уровне РФС, контракт не заключен. Не все клубы готовы размещать символику организации на форме.

    «РПЛ и «Тинькофф-банк» до сих пор не могут согласовать контракт. И проблема не только в небольшой сумме выплат – всего 375 миллионов рублей в год.

    Дело в том, что «Тинькофф» хочет, чтобы на форме всех команд появилась нашивка с символикой банка. Но большинство клубов – против: у них уже есть контракты с другими банками и подобное нововведение может привести к конфликту интересов.

    Для банкиров же этот пункт существенный и они тоже не хотят уступать», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    • Ранее сообщалось, что контракт между сторонами будет подписан сроком на 2,5 года.
    • Он вступит в силу уже с весенней части текущего чемпионата.
    • Последние 1,5 года у РПЛ не было титульного спонсора.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6822

      mihail200606 1 час назад

      Ну вот, Дюков старался..а эти, не благодарные..

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