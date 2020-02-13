Дюков: «Тиньков сказал, что стал спонсором РПЛ ради меня»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о переговорах спонсорского контракта между Премьер-лигой и банком «Тинькофф».

«Год назад общался с Олегом Тиньковым, мы начали с ним переговоры о том, чтобы его банк стал партнером РФС. Но потом мы посчитали, что будет лучше, если он станет партнером РПЛ. Я ему это порекомендовал, начались переговоры с Прядкиным. Я в них не участвовал, о сумме контракта я узнал неделю назад. Мне сказали, что это 300 миллионов + 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ». Мне сложно комментировать эту сумму, плохо знаю данный рынок.

Олег написал мне, что сделал это для меня. Это попытка сделать меня обязанным, но он опытный коммерсант. Если бы он этого не хотел, то не пошел бы на это. Будем надеяться, что появятся интересные активности, это будет хороший кейс. Тогда желающих спонсоров будет больше», – сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что контракт между сторонами будет подписан сроком на 2,5 года.

Он вступит в силу уже с весенней части текущего чемпионата.

Последние 1,5 года у РПЛ не было титульного спонсора.

Журналист Егоров: «Стоимость контракта «Тинькофф» с РПЛ – около 1 миллиарда рублей»