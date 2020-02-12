Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров: «Стоимость контракта «Тинькофф» с РПЛ – около 1 миллиарда рублей»

Журналист Егоров: «Стоимость контракта «Тинькофф» с РПЛ – около 1 миллиарда рублей»

12 февраля 2020, 14:19
7

Контракт «Тинькофф Банка» с РПЛ начнет действовать весной, сообщает журналист Сергей Егоров.

«Сегодня менеджмент РПЛ провел консультации с клубами с просьбой о поддержке контракта с банком, который станет спонсором лиги. Консультации носят оперативный характер – общее собрание организовать сейчас не просто, идет завершающая стадия подготовки к сезону. Клубы поддерживают новый контракт. Вот что важно:

– контракт будет подписан сроком на 2,5 года;

– контракт вступает в силу уже с весенней части текущего чемпионата;

– будет нашивка на форме с брендингом «Тинькофф-Чемпионат России по футболу»

– мои источники говорят о финализации суммы контракта – 350 миллионов рублей в год. Таким образом, суммарная стоимость контракта – около 1 миллиарда рублей», – написал Егоров в телеграме.

  • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
  • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1581506890
Что-то 300 млн рублей маловато, не?
Ответить
sir_Alex
1581509473
Ребятам деньги девать некуда)))
Ответить
Rus9I
1581510295
Ххахахахаха жесть! это 15,9 мил. баксов, стать титульным спонсором РПЛ Это на сколько им деньги нужны, что бы то такого опуститься...
Ответить
NekkiDj@mail.ru
1581513886
ухуху
Ответить
moskowcity-petrv
1581515618
Нам то,что,от этой новости)?кто-то бабла поднял,молодцы!футбол бы лучше,бесплатно показывали
Ответить
vladimir-7
1581518396
В РПЛ всё руководство будет обеспечено отличной зарплатой и хорошей премией в течение 2,5 лет по 350 млн. руб. в год.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1581534639
Лучше бы Тиньков оплатил трансляцию матчей РПЛ по какому нибудь каналу. А так, от титульного спонсорства нам не понять , кому и за что эти деньги пойдут в карман.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+