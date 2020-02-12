Журналист Егоров: «Стоимость контракта «Тинькофф» с РПЛ – около 1 миллиарда рублей»

Контракт «Тинькофф Банка» с РПЛ начнет действовать весной, сообщает журналист Сергей Егоров.

«Сегодня менеджмент РПЛ провел консультации с клубами с просьбой о поддержке контракта с банком, который станет спонсором лиги. Консультации носят оперативный характер – общее собрание организовать сейчас не просто, идет завершающая стадия подготовки к сезону. Клубы поддерживают новый контракт. Вот что важно:

– контракт будет подписан сроком на 2,5 года;

– контракт вступает в силу уже с весенней части текущего чемпионата;

– будет нашивка на форме с брендингом «Тинькофф-Чемпионат России по футболу»

– мои источники говорят о финализации суммы контракта – 350 миллионов рублей в год. Таким образом, суммарная стоимость контракта – около 1 миллиарда рублей», – написал Егоров в телеграме.

У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России