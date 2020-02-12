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    Орлов: «Ценил Рейнгольда за чувство обостренной справедливости. Таких людей, к сожалению, все меньше»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал смерть чемпиона СССР в составе «Спартака» Валерия Рейнгольда.

    «Валерий Рейнгольд был одним из самых быстрых футболистов СССР. Правый край звездного состава. Я его ценил за чувство обостренной справедливости, таких людей, к сожалению, все меньше. Светлая память», – сказал Орлов.

    • Экс-игрок «Спартака» скончался во вторник в возрасте 77 лет.
    • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
    • Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

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    Источник: Sport24

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    12.02.2020 14:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2110

      Chesn0k 12 февраля, 19:51

      обостренное чувство, а не обостренная справедливость

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      Рейтинг: +977

      Питерский князь 12 февраля, 18:33

      Царство небесное, мужик.
      Даже я признаю.

      0
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      Рейтинг: +5615

      Сильвербой 12 февраля, 17:26

      Это как данность!!! А еще как данность, что господин Орлов, к таким людям не относится!!!

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      Рейтинг: +12584

      sssrspartak > Сильвербой 12 февраля, 21:10

      да вроде ни че был гена раньше!

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      Рейтинг: +1399

      sir_Alex 12 февраля, 15:13

      Это так, к сожалению.

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