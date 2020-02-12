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  • Орлов: «Ценил Рейнгольда за чувство обостренной справедливости. Таких людей, к сожалению, все меньше»

Орлов: «Ценил Рейнгольда за чувство обостренной справедливости. Таких людей, к сожалению, все меньше»

12 февраля 2020, 14:47
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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал смерть чемпиона СССР в составе «Спартака» Валерия Рейнгольда.

«Валерий Рейнгольд был одним из самых быстрых футболистов СССР. Правый край звездного состава. Я его ценил за чувство обостренной справедливости, таких людей, к сожалению, все меньше. Светлая память», – сказал Орлов.

  • Экс-игрок «Спартака» скончался во вторник в возрасте 77 лет.
  • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
  • Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Рейнгольд Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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sir_Alex
1581509588
Это так, к сожалению.
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Сильвербой
1581517584
Это как данность!!! А еще как данность, что господин Орлов, к таким людям не относится!!!
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Chesn0k
1581526273
обостренное чувство, а не обостренная справедливость
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