Орлов: «Ценил Рейнгольда за чувство обостренной справедливости. Таких людей, к сожалению, все меньше»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал смерть чемпиона СССР в составе «Спартака» Валерия Рейнгольда.

«Валерий Рейнгольд был одним из самых быстрых футболистов СССР. Правый край звездного состава. Я его ценил за чувство обостренной справедливости, таких людей, к сожалению, все меньше. Светлая память», – сказал Орлов.

Экс-игрок «Спартака» скончался во вторник в возрасте 77 лет.

Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.

Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

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