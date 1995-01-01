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    Васильев – об уходе Головина летом из «Монако: «50 на 50»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что полузащитник Александр Головин летом может покинуть команду.

    — Как вам Головин?

    — Этот сезон у него получается более удачным, однозначно лучше, чем первый. Но, думаю, задел еще остается, и задел серьезный.

    — Насколько, по-вашему, велика вероятность, что летом Головин сменит команду?

    — Сказал бы, что 50 на 50.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне россиянин провел 22 матча в чемпионате Франции, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
    • Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4610

      серега кашин 16 минут назад

      больше 30 за него все равно никто не даст, а монако вряд ли будет продавать игрока в ущерб себе

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