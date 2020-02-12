Васильев – об уходе Головина летом из «Монако: «50 на 50»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что полузащитник Александр Головин летом может покинуть команду.
— Как вам Головин?
— Этот сезон у него получается более удачным, однозначно лучше, чем первый. Но, думаю, задел еще остается, и задел серьезный.
— Насколько, по-вашему, велика вероятность, что летом Головин сменит команду?
— Сказал бы, что 50 на 50.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В этом сезоне россиянин провел 22 матча в чемпионате Франции, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
- Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2023 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»