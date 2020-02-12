Васильев – об уходе Головина летом из «Монако: «50 на 50»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что полузащитник Александр Головин летом может покинуть команду.

— Как вам Головин?

— Этот сезон у него получается более удачным, однозначно лучше, чем первый. Но, думаю, задел еще остается, и задел серьезный.

— Насколько, по-вашему, велика вероятность, что летом Головин сменит команду?

— Сказал бы, что 50 на 50.