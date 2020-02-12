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Васильев – об уходе Головина летом из «Монако: «50 на 50»

12 февраля 2020, 08:27
3

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что полузащитник Александр Головин летом может покинуть команду.

— Как вам Головин?

— Этот сезон у него получается более удачным, однозначно лучше, чем первый. Но, думаю, задел еще остается, и задел серьезный.

— Насколько, по-вашему, велика вероятность, что летом Головин сменит команду?

— Сказал бы, что 50 на 50.

  • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
  • В этом сезоне россиянин провел 22 матча в чемпионате Франции, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
  • Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2023 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (3)
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серега кашин
1581486460
больше 30 за него все равно никто не даст, а монако вряд ли будет продавать игрока в ущерб себе
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FanatSerj
1581497934
Тут скорее всего зависит на каком месте Монако закончит сезон и стоил ли за этот клуб Головину играть, уж явно он не хотел уйти из клубка который постоянно в Еврокубках играет в клуб середины или тем более дна таблицы.
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