Де Хеа, Де Брюйне и Стерлинг – в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ

Онлайн-платформа Spotrac представила рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.

Первое место занимает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа с окладом 19,5 миллиона фунтов в год.

Помимо испанца в первую тройку вошли два игрока «Манчестер Сити» – Кевин Де Брюйне (16,68 млн) и Рахим Стерлинг (15,6 млн). Замкнуть топ-3 также мог нападающий «МЮ» Алексис Санчес (16,38 млн), но до конца сезона он выступает на правах аренды за «Интер».

Как выглядит топ-10 игроков АПЛ с самыми высокими зарплатами, смотрите ниже.