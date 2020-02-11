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  • Де Хеа, Де Брюйне и Стерлинг – в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ

Де Хеа, Де Брюйне и Стерлинг – в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ

11 февраля 2020, 22:47

Онлайн-платформа Spotrac представила рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.

Первое место занимает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа с окладом 19,5 миллиона фунтов в год.

Помимо испанца в первую тройку вошли два игрока «Манчестер Сити»Кевин Де Брюйне (16,68 млн) и Рахим Стерлинг (15,6 млн). Замкнуть топ-3 также мог нападающий «МЮ» Алексис Санчес (16,38 млн), но до конца сезона он выступает на правах аренды за «Интер».

Как выглядит топ-10 игроков АПЛ с самыми высокими зарплатами, смотрите ниже.

Источник: Spotrac

Онлайн-платформа, которая специализируется на контрактах спортсменов. Аудитория в твиттере - 54,8 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Тоттенхэм Арсенал Ливерпуль Агуэро Серхио Озил Месут Санчес Алексис Де Хеа Давид Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Стерлинг Рахим Погба Поль Салах Мохамед Марсьяль Антони
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