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  • Лунин – о возвращении в «Реал»: «Пока со мной не обсуждали планы на следующий сезон»

Лунин – о возвращении в «Реал»: «Пока со мной не обсуждали планы на следующий сезон»

11 февраля 2020, 21:44
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Вратарь «Реала» из Овьедо Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», еще не знает, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне.

«Пока со мной не обсуждали планы на следующий сезон. Но мы общаемся, я нахожусь в контакте с тренером вратарей и руководством. Мой приоритет – продолжать регулярно выходить на поле. В «Овьедо» у меня это получается, поэтому я счастлив здесь», – сказал 21-летний украинец.

  • В составе «Реала» Овьедо Лунин провел пять матчей и пропустил шесть голов.
  • Первую половину текущего сезона он провел в аренде в «Вальядолиде», сыграл два матча и пропустил один гол.
  • Контракт голкипера с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

Лунин: «Моя цель – выступить на Евро-2020 и снова играть в «Реале»

Источник: Onda Cero
Испания. Примера Реал Овьедо Лунин Андрей
Комментарии (1)
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Igreks
1581494584
Молодец. болеем за тебя Удачи
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