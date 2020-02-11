Лунин – о возвращении в «Реал»: «Пока со мной не обсуждали планы на следующий сезон»

Вратарь «Реала» из Овьедо Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», еще не знает, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне.

«Пока со мной не обсуждали планы на следующий сезон. Но мы общаемся, я нахожусь в контакте с тренером вратарей и руководством. Мой приоритет – продолжать регулярно выходить на поле. В «Овьедо» у меня это получается, поэтому я счастлив здесь», – сказал 21-летний украинец.

В составе «Реала» Овьедо Лунин провел пять матчей и пропустил шесть голов.

Первую половину текущего сезона он провел в аренде в «Вальядолиде», сыграл два матча и пропустил один гол.

Контракт голкипера с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

Лунин: «Моя цель – выступить на Евро-2020 и снова играть в «Реале»