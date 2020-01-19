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  • Лунин: «Моя цель – выступить на Евро-2020 и снова играть в «Реале»

Лунин: «Моя цель – выступить на Евро-2020 и снова играть в «Реале»

19 января 2020, 23:33
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Вратарь Андрей Лунин ответил на вопросы на презентации в качестве игрока «Реала» Овьедо, куда он перешел на правах аренды из мадридского «Реала».

«Овьедо» – большой клуб. У него есть амбиции вернуться в Ла Лигу. Благодарен, что они выбрали меня. Я хочу играть здесь и расти вместе с командой. Хочу играть, потому что потерял некоторое время в своей карьере. Нужно идти вперед, работать каждый день.

Моя цель – снова играть в «Реале», но об этом позже. Теперь я просто думаю о том, что я хочу сделать здесь. Я знаю, что болельщики всегда рядом с командой, играть за них – большая честь для меня.

Евро-2020 – еще одна моя четкая цель. Я очень благодарен этому клубу за возможность продемонстрировать, чего я стою», – сказал Лунин.

  • Аренда украинца рассчитана до лета 2020 года.
  • Первую половину текущего сезона он провел в аренде в «Вальядолиде», сыграл два матча и пропустил один гол.

Источник: Официальный сайт «Реала» Овьедо
Испания. Примера Овьедо Реал Лунин Андрей
Комментарии (1)
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Plyash
1579469564
Да не по Сеньке шапка,это же очевидно.
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