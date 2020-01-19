Лунин: «Моя цель – выступить на Евро-2020 и снова играть в «Реале»

Вратарь Андрей Лунин ответил на вопросы на презентации в качестве игрока «Реала» Овьедо, куда он перешел на правах аренды из мадридского «Реала».

«Овьедо» – большой клуб. У него есть амбиции вернуться в Ла Лигу. Благодарен, что они выбрали меня. Я хочу играть здесь и расти вместе с командой. Хочу играть, потому что потерял некоторое время в своей карьере. Нужно идти вперед, работать каждый день.

Моя цель – снова играть в «Реале», но об этом позже. Теперь я просто думаю о том, что я хочу сделать здесь. Я знаю, что болельщики всегда рядом с командой, играть за них – большая честь для меня.

Евро-2020 – еще одна моя четкая цель. Я очень благодарен этому клубу за возможность продемонстрировать, чего я стою», – сказал Лунин.