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    Агент Прийовича – об интересе «Локомотива»: «Я получаю много телефонных звонков из России»

    Филип Лесьневский, агент нападающего «Аль-Иттихада» Александара Прийовича, прокомментировал новость о желании «Локомотива» подписать его клиента.

    «Я получаю много телефонных звонков из России по поводу Прийовича. У него есть опыт работы с тренером Черчесовым и с семьей Саввиди, так что это естественно.

    Я отрицаю любую информацию о том, что он является свободным игроком, потому что у него еще три с половиной года в «Аль-Иттихаде». Но он свободен для того, чтобы покинуть клуб на правах аренды для подготовки к Евро-2020. В последние дни я получаю слишком много звонков с дезинформацией», – сказал агент.

    • «Аль-Иттихад» купил Прийовича в январе 2019 года у ПАОКа за 10 миллионов евро.
    • 29-летний серь провел за команду из Джидды 27 матчей, забил 12 голов и сделал пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    10.02.2020 23:34
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