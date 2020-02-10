Агент Прийовича – об интересе «Локомотива»: «Я получаю много телефонных звонков из России»

Филип Лесьневский, агент нападающего «Аль-Иттихада» Александара Прийовича, прокомментировал новость о желании «Локомотива» подписать его клиента.

«Я получаю много телефонных звонков из России по поводу Прийовича. У него есть опыт работы с тренером Черчесовым и с семьей Саввиди, так что это естественно.

Я отрицаю любую информацию о том, что он является свободным игроком, потому что у него еще три с половиной года в «Аль-Иттихаде». Но он свободен для того, чтобы покинуть клуб на правах аренды для подготовки к Евро-2020. В последние дни я получаю слишком много звонков с дезинформацией», – сказал агент.