Обляков, выполняя штрафной, попал в голову Малкому

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА. В первом тайме полузащитник москвичей Иван Обляков попал в голову Малкому, выполняя штрафной удар.
Бразилец находился к мячу спиной и не видел момент удара. Травмы не случилось, Малком остался на ногах.
- Форвард Малком пропустил осеннюю часть чемпионата России из-за повреждения.
- Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля против «Локомотива».
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
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Источник: твиттер CSKA Against Putin