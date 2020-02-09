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Обляков, выполняя штрафной, попал в голову Малкому

9 февраля 2020, 16:43
12

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА. В первом тайме полузащитник москвичей Иван Обляков попал в голову Малкому, выполняя штрафной удар.

Бразилец находился к мячу спиной и не видел момент удара. Травмы не случилось, Малком остался на ногах.

  • Форвард Малком пропустил осеннюю часть чемпионата России из-за повреждения.
  • Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля против «Локомотива».
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
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Источник: твиттер CSKA Against Putin
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит ЦСКА Малком Обляков Иван
Комментарии (12)
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upiter622
1581256943
Ну вот,опять на больничный!
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BAIv
1581258369
Тот еще подающий, если конечно не спецом в голову бил.
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AZ
1581259154
в реанимацию доставили уже?
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Nevsky_RU
1581260135
Апасна! Бережнее плиз с нашим черным хрусталём
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Кронштадт65
1581266369
обляков тот ещё пи..р , мог и спецом в бубен зарядить
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AtticusFinch1
1581275981
Выбил 40 лямов, джекпот
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NEONFOL
1581285751
ещё годик в лазарете от моральной травмы
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Владислав Vlad
1581288503
Ну всё. Можно Облякова обвинить в расизме.)))
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