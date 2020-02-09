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    Обляков, выполняя штрафной, попал в голову Малкому

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА. В первом тайме полузащитник москвичей Иван Обляков попал в голову Малкому, выполняя штрафной удар.

    Бразилец находился к мячу спиной и не видел момент удара. Травмы не случилось, Малком остался на ногах.

    • Форвард Малком пропустил осеннюю часть чемпионата России из-за повреждения.
    • Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля против «Локомотива».
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: твиттер CSKA Against Putin

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +476

      Nevsky_RU 1 минуту назад

      Апасна! Бережнее плиз с нашим черным хрусталём

      0
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      Рейтинг: +1495

      AZ 17 минут назад

      в реанимацию доставили уже?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3186

      BAIv 30 минут назад

      Тот еще подающий, если конечно не спецом в голову бил.

      0
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      Рейтинг: +1487

      upiter622 54 минуты назад

      Ну вот,опять на больничный!

      2
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      Рейтинг: +4

      Фанат Рубина 55 минут назад

      было бы смешно если он после этого травму получил.. и плакали бы надежды газовика

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