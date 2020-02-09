Обляков, выполняя штрафной, попал в голову Малкому

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА. В первом тайме полузащитник москвичей Иван Обляков попал в голову Малкому, выполняя штрафной удар.

Бразилец находился к мячу спиной и не видел момент удара. Травмы не случилось, Малком остался на ногах.

Форвард Малком пропустил осеннюю часть чемпионата России из-за повреждения.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля против «Локомотива».

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.