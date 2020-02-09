Три футболиста «Барселоны» тренировались с закрытыми глазами для улучшения ориентации в пространстве

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен усложнил тренировки для трех игроков своей команды.
По информации Marca, Антуан Гризманн, Нельсон Семеду и Самуэль Умтити провели часть занятия с повязками на глазах.
Сообщается, что таким образом тренер рассчитывает улучшить координацию движений футболистов и их ориентацию в пространстве.
- Гризманн в текущем сезоне провел за «Барсу» 31 матч, забил 12 мячей и сделал четыре ассиста.
- В активе Семеду четыре результативных передачи в 24 играх.
- На счету Умтити 11 поединков без голевых действий.
Источник: Marca