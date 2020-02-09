Три футболиста «Барселоны» тренировались с закрытыми глазами для улучшения ориентации в пространстве

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен усложнил тренировки для трех игроков своей команды.

По информации Marca, Антуан Гризманн, Нельсон Семеду и Самуэль Умтити провели часть занятия с повязками на глазах.

Сообщается, что таким образом тренер рассчитывает улучшить координацию движений футболистов и их ориентацию в пространстве.