Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Три футболиста «Барселоны» тренировались с закрытыми глазами для улучшения ориентации в пространстве

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен усложнил тренировки для трех игроков своей команды.

    По информации Marca, Антуан Гризманн, Нельсон Семеду и Самуэль Умтити провели часть занятия с повязками на глазах.

    Сообщается, что таким образом тренер рассчитывает улучшить координацию движений футболистов и их ориентацию в пространстве.

    • Гризманн в текущем сезоне провел за «Барсу» 31 матч, забил 12 мячей и сделал четыре ассиста.
    • В активе Семеду четыре результативных передачи в 24 играх.
    • На счету Умтити 11 поединков без голевых действий.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3461

      Дядя Серёжа 31 минуту назад

      Наши все с закрытыми глазами играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9395

      KLIM777 44 минуты назад

      Им бы с открытыми научиться бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Proker 48 минут назад

      Чушь какой то,если человек с открытыми глазами не увидел другого человека,как он может увидеть с повязкой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1247

      altezzik 1 час назад

      Мы во дворе лет 20 назад также играли

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75420
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru