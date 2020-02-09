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  • Три футболиста «Барселоны» тренировались с закрытыми глазами для улучшения ориентации в пространстве

Три футболиста «Барселоны» тренировались с закрытыми глазами для улучшения ориентации в пространстве

9 февраля 2020, 08:40
4

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен усложнил тренировки для трех игроков своей команды.

По информации Marca, Антуан Гризманн, Нельсон Семеду и Самуэль Умтити провели часть занятия с повязками на глазах.

Сообщается, что таким образом тренер рассчитывает улучшить координацию движений футболистов и их ориентацию в пространстве.

  • Гризманн в текущем сезоне провел за «Барсу» 31 матч, забил 12 мячей и сделал четыре ассиста.
  • В активе Семеду четыре результативных передачи в 24 играх.
  • На счету Умтити 11 поединков без голевых действий.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Гризманн Антуан Умтити Самуэль Семеду Нельсон Сетьен Энрике
Комментарии (4)
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altezzik
1581229657
Мы во дворе лет 20 назад также играли
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Proker
1581233235
Чушь какой то,если человек с открытыми глазами не увидел другого человека,как он может увидеть с повязкой.
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Дядя Серёжа
1581234263
Наши все с закрытыми глазами играют.
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3a zenit
1581879059
ну,а что,Лобановский на балет водил игроков Динамо...
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