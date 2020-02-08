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Тедеско: «У «Спартака» сейчас нет стартового состава»

8 февраля 2020, 17:37
20

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги выступлению команды на Кубке «Париматч» Премьер.

– Мы хорошо поработали на этом сборе. Все было плотно и интенсивно, и я сейчас говорю не только о матчах турнира, но и обо всем сборе. Но мы еще в середине пути, ничего не окончено, впереди много работы.

– Вы задействовали здесь так много игроков, что мы толком не понял, кто сейчас входит в основной состав. Почему так?

– В первую очередь потому, что у «Спартака» сейчас нет стартового состава! Это главная причина. Вторая – тренировались все и играть должны были тоже все.

– Бакаев выглядел мощнее остальных, но сам себя отказывается называть лидером. А вы что о нем скажете?

– Послушайте, я не хочу говорить о конкретных игроках после этого матча. Все поработали так, как и должны были. Если брать матч с «Партизаном», мне и в первом тайме понравились некоторые моменты, хотя счет был не в нашу пользу.

– Например?

– Компактность.

– В прошлом нашем интервью вы сказали, что «Спартак» готов на минус 20 процентов. Понятно, что это отчасти была шутка.

– А я не шутил. Мы действительно были в таком состоянии! Очень устали на том сборе, поэтому я и сказал «минус 20». Сейчас нам лучше. Точных цифр не назову, но впереди у нас еще целый сбор в Сочи, после которого должны подойти в полной готовности к 29 февраля.

– Главная задача на этот сбор?

– Пока что надо проанализировать три катарских матча. Посмотреть, кто в каком состоянии, кто сколько выдерживает. Когда получим все данные и систематизируем их, то скорректируем и программу на сочинский сбор. На что надо сделать упор, что тренировать. Вот как-то так, – сказал Тедеско.

  • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
  • До этого красно-белые обыграли «Ростов» и уступили «Локомотиву».

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (20)
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Fancyfall
1581173017
просьба, от души, - лучше анализируйте и тренируйте, чтобы на выходе был результат!
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NEONFOL
1581173177
и не ставьте Гуса тиля больше, вообще непонятно как можно это гавно так дорого взять
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Chernyi Lis
1581173346
у спартака пропал давно свой дух!своим рынком стал не спартак..
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arrivalgist
1581174925
Зато скопили малость бабала, чтобы купить судью на товарищеском турнире.))
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slavа0508
1581175494
Вот это и плохо что пока нет основного состава,,,,,,базы от которой плясать,,,,,,но всё же надеюсь до начала сезона всё таки основа появится,,,
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Boeung777
1581179732
А пора бы уже и определиться с основой.
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vka1970
1581183364
Почему то уверен, что Тед наведёт в нашем хаосе порядок.Немцы, пусть и с итальянскими корнями, крайне педантичны.В этом их плюс.Либо достучатся до некоторых, либо за порог на фиг.
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JTherry
1581184998
"у «Спартака» сейчас нет стартового состава! Это главная причина. Вторая – тренировались все и играть должны были тоже все" ...всех и задействовал в играх Тедеско, а стартовый состав наигрывать будут на третьем сборе в Сочи, на мой взгляд, его контуры видны уже сейчас процентов на 70...
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zigbert
1581185374
Тедеско сделал правильно что задействовал всех игроков. А основной состав он наверное уже определил.
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