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    Тедеско: «У «Спартака» сейчас нет стартового состава»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги выступлению команды на Кубке «Париматч» Премьер.

    – Мы хорошо поработали на этом сборе. Все было плотно и интенсивно, и я сейчас говорю не только о матчах турнира, но и обо всем сборе. Но мы еще в середине пути, ничего не окончено, впереди много работы.

    – Вы задействовали здесь так много игроков, что мы толком не понял, кто сейчас входит в основной состав. Почему так?

    – В первую очередь потому, что у «Спартака» сейчас нет стартового состава! Это главная причина. Вторая – тренировались все и играть должны были тоже все.

    – Бакаев выглядел мощнее остальных, но сам себя отказывается называть лидером. А вы что о нем скажете?

    – Послушайте, я не хочу говорить о конкретных игроках после этого матча. Все поработали так, как и должны были. Если брать матч с «Партизаном», мне и в первом тайме понравились некоторые моменты, хотя счет был не в нашу пользу.

    – Например?

    – Компактность.

    – В прошлом нашем интервью вы сказали, что «Спартак» готов на минус 20 процентов. Понятно, что это отчасти была шутка.

    – А я не шутил. Мы действительно были в таком состоянии! Очень устали на том сборе, поэтому я и сказал «минус 20». Сейчас нам лучше. Точных цифр не назову, но впереди у нас еще целый сбор в Сочи, после которого должны подойти в полной готовности к 29 февраля.

    – Главная задача на этот сбор?

    – Пока что надо проанализировать три катарских матча. Посмотреть, кто в каком состоянии, кто сколько выдерживает. Когда получим все данные и систематизируем их, то скорректируем и программу на сочинский сбор. На что надо сделать упор, что тренировать. Вот как-то так, – сказал Тедеско.

    • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
    • До этого красно-белые обыграли «Ростов» и уступили «Локомотиву».

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +22924

      gol_kak_sokol 16 минут назад

      Разношерстная кодла - не позавидуешь Тедеске.

      1
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      Рейтинг: +7326

      derrik2000 > gol_kak_sokol 8 минут назад

      Тедеско САМ знал, на что шёл!
      Поэтому спрос за игру и место в ЧР будет только с него.
      С него и Цорна!

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      Рейтинг: +6467

      piligrim1986 > derrik2000 59 секунд назад

      с последнего как с гуся будет))) тедеску изгонят и все дела)

      0
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      Рейтинг: +2165

      Борат 19 минут назад

      Ты нам скажи, когда мы увидим стеночки-забегания-кружева???
      Стыдно за игру команды от этого заморского гастролёра ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +81452

      Chernyi Lis 24 минуты назад

      у спартака пропал давно свой дух!своим рынком стал не спартак..

      0
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      Рейтинг: +288

      NEONFOL 27 минут назад

      и не ставьте Гуса тиля больше, вообще непонятно как можно это гавно так дорого взять

      3
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      Рейтинг: +2785

      mopecekca > NEONFOL 25 минут назад

      и реброва, пожалуйста

      2
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      Рейтинг: +7326

      derrik2000 > NEONFOL 9 минут назад

      Да Тиль не г**но. Просто маменькин сынок, который погнался в Россию за БАБЛИЩЕМ, наивно думая, что БАБЛИЩЕ ему будут просто платить за то, что он из Голландии и вроде как "молодой=перспективный".
      Ох, как он ощибся!
      За большие бабки нужно ИГРАТЬ, тренироваться до седьмого пота, даже оставаясь после общекомандной тренировки на поле или в спортзале, советоваться постоянно по своей инициативе с тренерами, ЧТО и КАК ему улучшать.
      Да и психолога за СВОИ нанять.
      Вон, Ларссон, с подачи, наверное, пары, более профессионально подошёл к делу: за СВОИ нанял тренера по физподготовке и вместо того, чтобы просто жариться на солнышке (их бин больной!), ТРЕНИРУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!
      ПАШЕТ, едрёна вошь!
      Захочет ентот голландский недоумок БАБЛИЩЕ в Спартаке получать - поступит как Ларссон...

      ОН НЕ В СПОРТИНТЕРНАТ ПОПАЛ, где с ним будут нянчиться и "ставить" ему игру, а в профессиональный клуб, ставящий перед собой ежегодно самые высокие задачи!

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      Рейтинг: +2052

      Fancyfall 29 минут назад

      просьба, от души, - лучше анализируйте и тренируйте, чтобы на выходе был результат!

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