Тедеско: «У «Спартака» сейчас нет стартового состава»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги выступлению команды на Кубке «Париматч» Премьер.

– Мы хорошо поработали на этом сборе. Все было плотно и интенсивно, и я сейчас говорю не только о матчах турнира, но и обо всем сборе. Но мы еще в середине пути, ничего не окончено, впереди много работы.

– Вы задействовали здесь так много игроков, что мы толком не понял, кто сейчас входит в основной состав. Почему так?

– В первую очередь потому, что у «Спартака» сейчас нет стартового состава! Это главная причина. Вторая – тренировались все и играть должны были тоже все.

– Бакаев выглядел мощнее остальных, но сам себя отказывается называть лидером. А вы что о нем скажете?

– Послушайте, я не хочу говорить о конкретных игроках после этого матча. Все поработали так, как и должны были. Если брать матч с «Партизаном», мне и в первом тайме понравились некоторые моменты, хотя счет был не в нашу пользу.

– Например?

– Компактность.

– В прошлом нашем интервью вы сказали, что «Спартак» готов на минус 20 процентов. Понятно, что это отчасти была шутка.

– А я не шутил. Мы действительно были в таком состоянии! Очень устали на том сборе, поэтому я и сказал «минус 20». Сейчас нам лучше. Точных цифр не назову, но впереди у нас еще целый сбор в Сочи, после которого должны подойти в полной готовности к 29 февраля.

– Главная задача на этот сбор?

– Пока что надо проанализировать три катарских матча. Посмотреть, кто в каком состоянии, кто сколько выдерживает. Когда получим все данные и систематизируем их, то скорректируем и программу на сочинский сбор. На что надо сделать упор, что тренировать. Вот как-то так, – сказал Тедеско.

В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.

До этого красно-белые обыграли «Ростов» и уступили «Локомотиву».

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира