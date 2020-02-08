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«Барселона» может подписать Луиса Суареса из «Сарагосы»

8 февраля 2020, 14:28
3

«Барселона» продолжает изучать варианты усиления атаки.

По информации El Larguero, новым кандидатом на усиление нападения каталонцев стал форвард «Сарагосы» Луис Суарес.

Проблемой может стать, что права на колумбийца принадлежат «Уотфорду», а за клуб Сегунды он выступает в аренде.

Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать нападающего вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из игроков, выступающих в Испании.

  • В текущем сезоне 22-летний Суарес провел за «Сарагосу» 25 матчей, забил 14 голов и сделал три ассиста.
  • Рыночная стоимость футболиста – 4,5 миллиона евро.

Источник: El Larguero

Спортивная программа, которая выходит на радиостанции Cadena SER. Основное внимание в эфире уделяется обсуждению футбола. На твиттер программы подписаны более 211 тысяч человек.

Испания. Примера Барселона Сарагоса
Комментарии (3)
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NEONFOL
1581163261
это какое то гонево
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серега кашин
1581163862
что-то всех может подписать да никого не подписывает или просто адекватных новостей нет вот и идут эти вбросы
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Cules2013
1581164051
Да хоть кого-то уже купите, а то играть некому будет. Я уже увидел Серхи Роберто в атаке - это бред. Нужны нападающие. Чем быстрее, тем лучше, новому игроку нужно вливаться в коллектив. Если проблемы с разрешением от Федерации, тогда возьмите свободного агента.
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