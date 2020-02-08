«Барселона» может подписать Луиса Суареса из «Сарагосы»

«Барселона» продолжает изучать варианты усиления атаки.
По информации El Larguero, новым кандидатом на усиление нападения каталонцев стал форвард «Сарагосы» Луис Суарес.
Проблемой может стать, что права на колумбийца принадлежат «Уотфорду», а за клуб Сегунды он выступает в аренде.
Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать нападающего вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из игроков, выступающих в Испании.
- В текущем сезоне 22-летний Суарес провел за «Сарагосу» 25 матчей, забил 14 голов и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 4,5 миллиона евро.
Источник: El Larguero
Спортивная программа, которая выходит на радиостанции Cadena SER. Основное внимание в эфире уделяется обсуждению футбола. На твиттер программы подписаны более 211 тысяч человек.