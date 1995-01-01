Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Барселона» может подписать Луиса Суареса из «Сарагосы»

    «Барселона» продолжает изучать варианты усиления атаки.

    По информации El Larguero, новым кандидатом на усиление нападения каталонцев стал форвард «Сарагосы» Луис Суарес.

    Проблемой может стать, что права на колумбийца принадлежат «Уотфорду», а за клуб Сегунды он выступает в аренде.

    Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать нападающего вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из игроков, выступающих в Испании.

    • В текущем сезоне 22-летний Суарес провел за «Сарагосу» 25 матчей, забил 14 голов и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 4,5 миллиона евро.

    Источник: El Larguero

    Спортивная программа, которая выходит на радиостанции Cadena SER. Основное внимание в эфире уделяется обсуждению футбола. На твиттер программы подписаны более 211 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9307

      Cules2013 27 минут назад

      Да хоть кого-то уже купите, а то играть некому будет. Я уже увидел Серхи Роберто в атаке - это бред. Нужны нападающие. Чем быстрее, тем лучше, новому игроку нужно вливаться в коллектив. Если проблемы с разрешением от Федерации, тогда возьмите свободного агента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4550

      серега кашин 30 минут назад

      что-то всех может подписать да никого не подписывает или просто адекватных новостей нет вот и идут эти вбросы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      NEONFOL 40 минут назад

      это какое то гонево

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru