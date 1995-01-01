«Барселона» может подписать Луиса Суареса из «Сарагосы»

Да хоть кого-то уже купите, а то играть некому будет. Я уже увидел Серхи Роберто в атаке - это бред. Нужны нападающие. Чем быстрее, тем лучше, новому игроку нужно вливаться в коллектив. Если проблемы с разрешением от Федерации, тогда возьмите свободного агента.
«Барселона» продолжает изучать варианты усиления атаки.
По информации El Larguero, новым кандидатом на усиление нападения каталонцев стал форвард «Сарагосы» Луис Суарес.
Проблемой может стать, что права на колумбийца принадлежат «Уотфорду», а за клуб Сегунды он выступает в аренде.
Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать нападающего вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из игроков, выступающих в Испании.
- В текущем сезоне 22-летний Суарес провел за «Сарагосу» 25 матчей, забил 14 голов и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 4,5 миллиона евро.
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