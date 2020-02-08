«Барселона» может подписать Луиса Суареса из «Сарагосы»

«Барселона» продолжает изучать варианты усиления атаки.

По информации El Larguero, новым кандидатом на усиление нападения каталонцев стал форвард «Сарагосы» Луис Суарес.

Проблемой может стать, что права на колумбийца принадлежат «Уотфорду», а за клуб Сегунды он выступает в аренде.

Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать нападающего вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из игроков, выступающих в Испании.