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    Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 4:1 в пользу басков

    Игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл не участвовал в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедада» (3:4) и покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания встречи – на 81-й минуте. Мадридцы уступали со счетом 1:4.

    Бэйл уже не в первый раз по ходу сезона покидает стадион раньше окончания встречи. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить.

    • По словам агента Бэйла, он не покинет «Реал» в ближайшие два года.
    • Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
    • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: YouTube-канал Diario AS

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    07.02.2020 01:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 7 февраля 2020, 04:08

      Да отпустите вы уже его,не мучайте!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +444

      Proker > Romio-xxx 7 февраля 2020, 09:43

      Куда его отпустят?у него ещё два года контракта,он пока лечиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 февраля 2020, 03:40

      правильно, что сидеть если все равно не играешь и шансы малы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +578

      Armani nn 7 февраля 2020, 02:34

      Ну психанул друган,и от его присутствия, там бы ничего не изменилось..Дальше что? сумасброд устроим???Может у него очередная гольф-партия горит...Барса не прошла,уже можно в аут идти

      0
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      ...
      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > Armani nn 7 февраля 2020, 03:38

      Просто порция сплетен от Бомбардира. Это давно уже не футбольный сайт.

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 февраля 2020, 02:08

      "Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 1:4 в пользу басков"
      и
      "покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания встречи – на 81-й минуте. Мадридцы уступали со счетом 3:4."
      И?)

      4
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > DeStar 7 февраля 2020, 08:57

      Я тоже заметил..

      2
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      ...
      Рейтинг: +444

      Proker > DeStar 7 февраля 2020, 09:44

      И Бэйл сказал, сопляки......

      0
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