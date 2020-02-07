Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 4:1 в пользу басков

Игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл не участвовал в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедада» (3:4) и покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания встречи – на 81-й минуте. Мадридцы уступали со счетом 1:4.
Бэйл уже не в первый раз по ходу сезона покидает стадион раньше окончания встречи. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить.
- По словам агента Бэйла, он не покинет «Реал» в ближайшие два года.
- Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
- В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: YouTube-канал Diario AS