Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 4:1 в пользу басков

Игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл не участвовал в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедада» (3:4) и покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания встречи – на 81-й минуте. Мадридцы уступали со счетом 1:4.

Бэйл уже не в первый раз по ходу сезона покидает стадион раньше окончания встречи. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить.