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  • Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 4:1 в пользу басков

Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 4:1 в пользу басков

7 февраля 2020, 01:16
8

Игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл не участвовал в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедада» (3:4) и покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания встречи – на 81-й минуте. Мадридцы уступали со счетом 1:4.

Бэйл уже не в первый раз по ходу сезона покидает стадион раньше окончания встречи. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить.

  • По словам агента Бэйла, он не покинет «Реал» в ближайшие два года.
  • Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
  • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

Источник: YouTube-канал Diario AS
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (8)
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DeStar
1581030527
"Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 1:4 в пользу басков" и "покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания встречи – на 81-й минуте. Мадридцы уступали со счетом 3:4." И?)
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Armani nn
1581032073
Ну психанул друган,и от его присутствия, там бы ничего не изменилось..Дальше что? сумасброд устроим???Может у него очередная гольф-партия горит...Барса не прошла,уже можно в аут идти
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серега кашин
1581036055
правильно, что сидеть если все равно не играешь и шансы малы
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Romio-xxx
1581037724
Да отпустите вы уже его,не мучайте!!!
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