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  • Бэйл в очередной раз покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания матча «Реала»

Бэйл в очередной раз покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания матча «Реала»

18 января 2020, 21:53
5

Освобожденный от участия в игре футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл присутствовал на матче 20-го тура Примеры против «Севильи» (2:1), но покинул стадион на 82 минуте. Валлиец уже не в первый раз не досматривает встречу своей команды.

В нынешнем сезоне Бэйл уже в четвертый раз покидает стадион до финального свистка. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить.

  • В текущем сезоне Примеры Бэйл забил два гола, сделал два результативных паса.
  • «Реал» в прошлом году пытался продать валлийца.
  • Мадридцы в Примере идут первыми.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (5)
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DeStar
1579376391
"В нынешнем сезоне Бэйл уже в четвертый раз покидает стадион до финального свистка. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить." ну раз такое правило есть, то какая разница. Хотя конечно я бы остался, досмотрел и поздравил своих партнеров... странный парень бэйл, очень, создаёт впечатление изгоя, которому в школе было ой как тяжело, и в жизни он не умеет ни дружить, нихрена скажем так, сделал дело, поехал домой, лишь бы никого не видеть и не общаться) ладно там конфликт с тренером или пересом, но с остальными то чего?
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svetekanet
1579379733
Гольф-клуб просто закрывается рано, надо успеть.
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general.lizyukov
1579380699
Гоните его нахер.
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Proker
1579412764
Не знаю когда Роналду играл в реале у него не было такого привычка или дурная привычка)
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