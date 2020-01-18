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    Бэйл в очередной раз покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания матча «Реала»

    Освобожденный от участия в игре футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл присутствовал на матче 20-го тура Примеры против «Севильи» (2:1), но покинул стадион на 82 минуте. Валлиец уже не в первый раз не досматривает встречу своей команды.

    В нынешнем сезоне Бэйл уже в четвертый раз покидает стадион до финального свистка. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить.

    • В текущем сезоне Примеры Бэйл забил два гола, сделал два результативных паса.
    • «Реал» в прошлом году пытался продать валлийца.
    • Мадридцы в Примере идут первыми.

    Источник: AS

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    18.01.2020 21:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1806

      general.lizyukov 43 минуты назад

      Гоните его нахер.

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      Рейтинг: +97

      svetekanet 59 минут назад

      Гольф-клуб просто закрывается рано, надо успеть.

      0
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      Рейтинг: +9201

      DeStar 1 час назад

      "В нынешнем сезоне Бэйл уже в четвертый раз покидает стадион до финального свистка. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить." ну раз такое правило есть, то какая разница. Хотя конечно я бы остался, досмотрел и поздравил своих партнеров... странный парень бэйл, очень, создаёт впечатление изгоя, которому в школе было ой как тяжело, и в жизни он не умеет ни дружить, нихрена скажем так, сделал дело, поехал домой, лишь бы никого не видеть и не общаться) ладно там конфликт с тренером или пересом, но с остальными то чего?

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