Бэйл в очередной раз покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания матча «Реала»

Освобожденный от участия в игре футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл присутствовал на матче 20-го тура Примеры против «Севильи» (2:1), но покинул стадион на 82 минуте. Валлиец уже не в первый раз не досматривает встречу своей команды.

В нынешнем сезоне Бэйл уже в четвертый раз покидает стадион до финального свистка. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить.