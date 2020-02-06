Агент: «Бэйл пробудет в «Реале» еще как минимум два года. У него прекрасные отношения с Зиданом»

Джонатан Барнетт, агент футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла, поговорил о будущем игрока. В ближайшие годы валлиец не покинет Мадрид.

«Зинедин Зидан не намерен избавляться от Бэйла. Гарет доволен жизнью в Мадриде. Все хорошо. Бэйл пробудет в клубе еще как минимум два года. У них с Зиданом прекрасные отношения», – цитирует Барнетта AS.