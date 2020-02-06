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  • Агент: «Бэйл пробудет в «Реале» еще как минимум два года. У него прекрасные отношения с Зиданом»

Агент: «Бэйл пробудет в «Реале» еще как минимум два года. У него прекрасные отношения с Зиданом»

6 февраля 2020, 22:23
3

Джонатан Барнетт, агент футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла, поговорил о будущем игрока. В ближайшие годы валлиец не покинет Мадрид.

«Зинедин Зидан не намерен избавляться от Бэйла. Гарет доволен жизнью в Мадриде. Все хорошо. Бэйл пробудет в клубе еще как минимум два года. У них с Зиданом прекрасные отношения», – цитирует Барнетта AS.

  • Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
  • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • «Реал» лидирует в Примере.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Бэйл Гарет Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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серега кашин
1581017852
забудет скоро бейл как выглядит мяч и ворота
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lipatov32
1581055649
Только нах он нужен? Вот в чем вопрос!
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