Агент: «Бэйл пробудет в «Реале» еще как минимум два года. У него прекрасные отношения с Зиданом»

Джонатан Барнетт, агент футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла, поговорил о будущем игрока. В ближайшие годы валлиец не покинет Мадрид.
«Зинедин Зидан не намерен избавляться от Бэйла. Гарет доволен жизнью в Мадриде. Все хорошо. Бэйл пробудет в клубе еще как минимум два года. У них с Зиданом прекрасные отношения», – цитирует Барнетта AS.
- Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
- В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
- «Реал» лидирует в Примере.
Источник: AS