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    Агент: «Бэйл пробудет в «Реале» еще как минимум два года. У него прекрасные отношения с Зиданом»

    Джонатан Барнетт, агент футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла, поговорил о будущем игрока. В ближайшие годы валлиец не покинет Мадрид.

    «Зинедин Зидан не намерен избавляться от Бэйла. Гарет доволен жизнью в Мадриде. Все хорошо. Бэйл пробудет в клубе еще как минимум два года. У них с Зиданом прекрасные отношения», – цитирует Барнетта AS.

    • Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
    • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • «Реал» лидирует в Примере.

    Источник: AS

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