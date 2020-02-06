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  • Фелиш: «Возможно, «Ливерпуль» – самый тяжелый жребий среди всех возможных»

Фелиш: «Возможно, «Ливерпуль» – самый тяжелый жребий среди всех возможных»

6 февраля 2020, 14:16

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Нас ждет очень трудный матч. Возможно, «Ливерпуль» – это самый тяжелый жребий среди всех возможных соперников. Они в хорошей форме, даже в превосходной. Кроме того, «Ливерпуль» – это действующий победитель Лиги чемпионов.

Нам будет очень сложно, как и в любом другом матче этого турнира. Но против этого «Ливерпуля», который прекрасно выступает, нам будет еще труднее», – сказал Феликс в интервью Eleven Sports.

  • «Атлетико» примет «Ливерпуль» 18 февраля.
  • В последний раз «Атлетико» и «Ливерпуль» встречались в полуфинале Лиги Европы-2009/10.
  • Тогда мадридский клуб выиграл по сумме двух встреч благодаря голу в гостях (2:2) и вышел в финал турнира.

⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»

Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Феликс Жоау
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