La Gazzetta dello Sport: «Ювентус», «Интер», «МЮ», «ПСЖ» и «Ман Сити» могут позволить себе подписание Месси

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси может летом уйти из каталонского клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Подписание контракта с Месси могут себе позволить «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.

Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.

В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»