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    La Gazzetta dello Sport: «Ювентус», «Интер», «МЮ», «ПСЖ» и «Ман Сити» могут позволить себе подписание Месси

    Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси может летом уйти из каталонского клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Подписание контракта с Месси могут себе позволить «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

    • Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.
    • Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
    • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

    ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4505

      серега кашин 16 минут назад

      ну ну так он к вам и пошел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1240

      lek! 17 минут назад

      Ювентус , хотелось бы посмотреть их с Роналду в одной команде.

      3
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