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  • La Gazzetta dello Sport: «Ювентус», «Интер», «МЮ», «ПСЖ» и «Ман Сити» могут позволить себе подписание Месси

La Gazzetta dello Sport: «Ювентус», «Интер», «МЮ», «ПСЖ» и «Ман Сити» могут позволить себе подписание Месси

6 февраля 2020, 12:46
10

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси может летом уйти из каталонского клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Подписание контракта с Месси могут себе позволить «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

  • Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.
  • Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
  • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

Источник: La Gazzetta dello Sport
Испания. Примера Барселона Манчестер Юнайтед Ювентус Интер ПСЖ Манчестер Сити Месси Лионель
Комментарии (10)
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lek!
1580982787
Ювентус , хотелось бы посмотреть их с Роналду в одной команде.
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серега кашин
1580982823
ну ну так он к вам и пошел
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Давид59
1580985322
Барса без Месси будет уже не так грозна. Уровень команды после ухода Хави, Иньесты, Пуйоля и Данни Алвеша и так сильно просел
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DeStar
1580985810
ой да бред, мини ссора , и то якобы, произошла, и тут уже пошли новости, вижу уже как месси в интер переходит) или в МЮ, нахрена ему это надо?) поржать?) не вижу ни единого повода, барса его дом ,бабки платят большие, друзья рядом, да ну вы че) месси поиграть в барсе несколько лет и уезжать на родину можно ,или в млс, все же немного другой формат, а интер, псж , мю.. бред все это. Я бы конечно хотел глянуть на месси в том же сити, просто чтобы посмотреть, но вряд ли увижу такое
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dinar7777dinar
1580985913
Чушь
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