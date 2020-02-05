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  • Неймар: «Месси – лучший игрок, которого я видел. Мбаппе? Я люблю его»

Неймар: «Месси – лучший игрок, которого я видел. Мбаппе? Я люблю его»

5 февраля 2020, 23:58
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Нападающий «ПСЖ» Неймар поговорил о бывшем партнере по «Барселоне» Лионеле Месси. Бразилец считает аргентинца лучшим.

«Играть вместе с ним – уникальный опыт. Мы подружились. Месси – лучший футболист, которого я видел. Что касается Килиана Мбаппе, то у него есть потенциал стать одним из лучших игроков в истории. Я люблю его», – цитирует Неймара сайт ФИФА.

  • Бразилец играет в Париже с 2017 года.
  • Вместе с Месси Неймар брал Лигу чемпионов.
  • Мбаппе – лучший молодой игрок чемпионата мира-2018.

Источник: ФИФА
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Месси Лионель Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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Plyash
1580978342
Тут я даже спорить с Неймаром не буду,всё верно сказал.Лео,конечно,уникальный спортсмен.
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