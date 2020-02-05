Неймар: «Месси – лучший игрок, которого я видел. Мбаппе? Я люблю его»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поговорил о бывшем партнере по «Барселоне» Лионеле Месси. Бразилец считает аргентинца лучшим.

«Играть вместе с ним – уникальный опыт. Мы подружились. Месси – лучший футболист, которого я видел. Что касается Килиана Мбаппе, то у него есть потенциал стать одним из лучших игроков в истории. Я люблю его», – цитирует Неймара сайт ФИФА.