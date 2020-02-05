Кутепов: «Не признаю такого слова, как депрессия. Считаю, что оно придумано»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением насчет депрессии. Российский футболист считает, что ее не существует.

– Депрессии, пока вы лечились после перелома носа, не подступали?

– Не признаю такого слова, как депрессия. Считаю, что оно придумано. Бывает, что случаются в жизни тяжелые моменты. Но из всего можно найти выход. Нужно просто делать выход на более положительных вещах. У человека – депрессия. Но у тебя же есть семья, друзья, дети. Много хороших моментов. Поэтому я слово «депрессия» не признаю.

– Вы еще говорили, что не знаете, что такое отчаяние.

– Бывают схожие чувства. Надеюсь, отчаяния никогда не испытаю.