Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «Не признаю такого слова, как депрессия. Считаю, что оно придумано»

Кутепов: «Не признаю такого слова, как депрессия. Считаю, что оно придумано»

5 февраля 2020, 06:28
5

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением насчет депрессии. Российский футболист считает, что ее не существует.

– Депрессии, пока вы лечились после перелома носа, не подступали?

– Не признаю такого слова, как депрессия. Считаю, что оно придумано. Бывает, что случаются в жизни тяжелые моменты. Но из всего можно найти выход. Нужно просто делать выход на более положительных вещах. У человека – депрессия. Но у тебя же есть семья, друзья, дети. Много хороших моментов. Поэтому я слово «депрессия» не признаю.

– Вы еще говорили, что не знаете, что такое отчаяние.

– Бывают схожие чувства. Надеюсь, отчаяния никогда не испытаю.

  • В этом сезоне Кутепов провел девять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1580879725
Депрессии у людей без мозгов не бывает.
Ответить
ilichkadr
1580882817
Илюша специалист по психиатрии? По своей недалёкости даёт советы космического масштаба и космической глупости, а сам объелся зубного порошку третьего дня......
Ответить
AZ
1580884142
депрессия - это игра спартака последние два сезона... (да простят меня мясные...)
Ответить
Давид59
1580888835
Глупость? Или невежество? Это я про Кутепова. Депрессии не существует? Это очень страшная болезнь. Самый последний пример - вратарь сборной Германии Энке, бросившийся под поезд. А актёра Робина Вильямса не помните? Тогда почитайте как он из жизни ушёл
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+