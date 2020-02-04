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    Кутепов: «Не признаю такого слова, как депрессия. Считаю, что оно придумано»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением насчет депрессии. Российский футболист считает, что ее не существует.

    – Депрессии, пока вы лечились после перелома носа, не подступали?

    – Не признаю такого слова, как депрессия. Считаю, что оно придумано. Бывает, что случаются в жизни тяжелые моменты. Но из всего можно найти выход. Нужно просто делать выход на более положительных вещах. У человека – депрессия. Но у тебя же есть семья, друзья, дети. Много хороших моментов. Поэтому я слово «депрессия» не признаю.

    – Вы еще говорили, что не знаете, что такое отчаяние.

    – Бывают схожие чувства. Надеюсь, отчаяния никогда не испытаю.

    • В этом сезоне Кутепов провел девять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 06:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2028

      alarm 4 минуты назад

      "В этом сезоне Кутепов провел девять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями."

      а как же автогол в питере?)

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