Журналист Кожахмет: «Тренер «Ордабасы» раздосадован, что Жамалетдинов решил остаться в «Лехе»

Казахстанский «Ордабасы» пытался заполучить форварда ЦСКА Тимура Жамалетдинова. Сейчас футболист находится в аренде в польском «Лехе».
«Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе раздосадован, ведь молодой российский вингер Тимур Жамалетдинов решил продолжить карьеру в польском «Лехе». Наставник шымкентцев очень хотел заполучить игрока в свою команду», – информирует казахстанский журналист Айдын Кожахмет.
- В нынешнем сезоне чемпионата Польши нападающий провел лишь два матча.
- Контракт Жамалетдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.
- Игрок зимой мог оказаться в «Урале».
Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета
Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,7 тысячи подписчиков.