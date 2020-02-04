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  • Журналист Кожахмет: «Тренер «Ордабасы» раздосадован, что Жамалетдинов решил остаться в «Лехе»

Журналист Кожахмет: «Тренер «Ордабасы» раздосадован, что Жамалетдинов решил остаться в «Лехе»

4 февраля 2020, 18:30
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Казахстанский «Ордабасы» пытался заполучить форварда ЦСКА Тимура Жамалетдинова. Сейчас футболист находится в аренде в польском «Лехе».

«Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе раздосадован, ведь молодой российский вингер Тимур Жамалетдинов решил продолжить карьеру в польском «Лехе». Наставник шымкентцев очень хотел заполучить игрока в свою команду», – информирует казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

  • В нынешнем сезоне чемпионата Польши нападающий провел лишь два матча.
  • Контракт Жамалетдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.
  • Игрок зимой мог оказаться в «Урале».

Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,7 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Ордабасы ЦСКА Лех Жамалетдинов Тимур
Комментарии (1)
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bset
1580886496
Тогда уж проще в России играть за не самые сильные команды, чем ехать в Казахстан. Все правильно сделал Жама.
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