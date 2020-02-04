Журналист Кожахмет: «Тренер «Ордабасы» раздосадован, что Жамалетдинов решил остаться в «Лехе»

Казахстанский «Ордабасы» пытался заполучить форварда ЦСКА Тимура Жамалетдинова. Сейчас футболист находится в аренде в польском «Лехе».

«Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе раздосадован, ведь молодой российский вингер Тимур Жамалетдинов решил продолжить карьеру в польском «Лехе». Наставник шымкентцев очень хотел заполучить игрока в свою команду», – информирует казахстанский журналист Айдын Кожахмет.