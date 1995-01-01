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    Журналист Кожахмет: «Тренер «Ордабасы» раздосадован, что Жамалетдинов решил остаться в «Лехе»

    Казахстанский «Ордабасы» пытался заполучить форварда ЦСКА Тимура Жамалетдинова. Сейчас футболист находится в аренде в польском «Лехе».

    «Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе раздосадован, ведь молодой российский вингер Тимур Жамалетдинов решил продолжить карьеру в польском «Лехе». Наставник шымкентцев очень хотел заполучить игрока в свою команду», – информирует казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

    • В нынешнем сезоне чемпионата Польши нападающий провел лишь два матча.
    • Контракт Жамалетдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.
    • Игрок зимой мог оказаться в «Урале».

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,7 тысячи подписчиков.

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