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    Джикия – о самом смешном игроке «Спартака»: «Наверное, Ещенко. Он голубей вызывает в раздевалке»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью для Baza рассказал, кто из игроков московской команды самый смешной.

    «Не знаю. Есть, наверное, Андрей Ещенко, над которым можно все время смеяться, потому что он человек-позитив. И по тому, что он говорит, как ведет себя. Как он голубей вызывает в раздевалке. Он просто может этот «голубятний» язык... И он там в раздевалке может такое разное исполнять», – сказал Джикия.

    • Контракт Ещенко со «Спартаком» истекает летом.
    • Ожидается, что стороны продлят соглашение еще на один год.

    Источник: Baza

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    03.02.2020 22:57
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +15537

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Любовь и голуби, футбол и голуби... Наверное, Ещ о пенсии подумывает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1789

      playsh 38 минут назад

      Какая чушь,бред,кто это придумывает?
      Источник: BAZA...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2046

      Борат 1 час назад

      Бугага!
      Недаром клуб раба-п*****а))))
      Голуби у них там в раздевалке!
      Позор рылам! Стыдно за хряков!!!
      Гыгы

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