Джикия – о самом смешном игроке «Спартака»: «Наверное, Ещенко. Он голубей вызывает в раздевалке»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью для Baza рассказал, кто из игроков московской команды самый смешной.

«Не знаю. Есть, наверное, Андрей Ещенко, над которым можно все время смеяться, потому что он человек-позитив. И по тому, что он говорит, как ведет себя. Как он голубей вызывает в раздевалке. Он просто может этот «голубятний» язык... И он там в раздевалке может такое разное исполнять», – сказал Джикия.