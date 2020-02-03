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  • Джикия – о самом смешном игроке «Спартака»: «Наверное, Ещенко. Он голубей вызывает в раздевалке»

Джикия – о самом смешном игроке «Спартака»: «Наверное, Ещенко. Он голубей вызывает в раздевалке»

3 февраля 2020, 22:57
8

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью для Baza рассказал, кто из игроков московской команды самый смешной.

«Не знаю. Есть, наверное, Андрей Ещенко, над которым можно все время смеяться, потому что он человек-позитив. И по тому, что он говорит, как ведет себя. Как он голубей вызывает в раздевалке. Он просто может этот «голубятний» язык... И он там в раздевалке может такое разное исполнять», – сказал Джикия.

  • Контракт Ещенко со «Спартаком» истекает летом.
  • Ожидается, что стороны продлят соглашение еще на один год.

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Джикия Георгий
Комментарии (8)
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Plyash
1580763630
Какая чушь,бред,кто это придумывает? Источник: BAZA...
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DOCTOR PENALTY
1580765186
Любовь и голуби, футбол и голуби... Наверное, Ещ о пенсии подумывает.
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RotBerg
1580779868
Ну всем уже давно известно, что спартак лгбт клуб)
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piligrim1986
1580790628
голубей, чем кто?)))
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Владислав Vlad
1580795162
Вот когда голубей пускать начнёт - можно и на пенсию.))
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