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    Агент Бэйла: «Возвращение Гарета в «Тоттенхэм» не случится. Игрок сейчас в очень успешном положении»

    Агент футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг, что «Тоттенхэм» зимой пытался вернуть валлийца. По словам представителя, возвращения игрока в лондонский клуб не случится.

    «Лондонцы не делали предложений по игроку в январе. Думаю, возвращения Бэйла в «Тоттенхэм» не случится. Гарет сейчас в очень успешном положении», – сказал Барнетт.

    • Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
    • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • «Реал» лидирует в Примере.

    Источник: Talksport

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4

      Bek9993 11 минут назад

      Конечно очень успешным положение Бейл получает 17 лимонов в год место футбола играя гольф.

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