Агент Бэйла: «Возвращение Гарета в «Тоттенхэм» не случится. Игрок сейчас в очень успешном положении»

Агент футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг, что «Тоттенхэм» зимой пытался вернуть валлийца. По словам представителя, возвращения игрока в лондонский клуб не случится.
«Лондонцы не делали предложений по игроку в январе. Думаю, возвращения Бэйла в «Тоттенхэм» не случится. Гарет сейчас в очень успешном положении», – сказал Барнетт.
- Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
- В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
- «Реал» лидирует в Примере.
Источник: Talksport