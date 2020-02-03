Агент Бэйла: «Возвращение Гарета в «Тоттенхэм» не случится. Игрок сейчас в очень успешном положении»

Агент футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг, что «Тоттенхэм» зимой пытался вернуть валлийца. По словам представителя, возвращения игрока в лондонский клуб не случится.

«Лондонцы не делали предложений по игроку в январе. Думаю, возвращения Бэйла в «Тоттенхэм» не случится. Гарет сейчас в очень успешном положении», – сказал Барнетт.