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  • Агент Бэйла: «Возвращение Гарета в «Тоттенхэм» не случится. Игрок сейчас в очень успешном положении»

Агент Бэйла: «Возвращение Гарета в «Тоттенхэм» не случится. Игрок сейчас в очень успешном положении»

3 февраля 2020, 17:39
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Агент футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг, что «Тоттенхэм» зимой пытался вернуть валлийца. По словам представителя, возвращения игрока в лондонский клуб не случится.

«Лондонцы не делали предложений по игроку в январе. Думаю, возвращения Бэйла в «Тоттенхэм» не случится. Гарет сейчас в очень успешном положении», – сказал Барнетт.

  • Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
  • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • «Реал» лидирует в Примере.

Источник: Talksport
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Тоттенхэм Бэйл Гарет
Комментарии (1)
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Bek9993
1580743821
Конечно очень успешным положение Бейл получает 17 лимонов в год место футбола играя гольф.
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